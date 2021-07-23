Ученые обнаружили уязвимое место в геноме коронавируса

Атака на молекулу РНК коронавируса, по мнению исследователей, способна остановить или замедлить репликацию вируса SARS-CoV-2

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Короткие сегменты генома SARS-CoV-2, схожие для других коронавирусов, выявили ученые Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Angewandte Chemie, научная группа под руководством профессора Харальда Швальбе выявила 69 небольших молекул, связывающихся с 13 из 15 участков вирусных РНК, которые выполняют важные регуляторные функции и практически не мутируют. Три молекулы взаимодействовали только с одним сегментом.

"Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов", — добавил ученый.

Атака на длинную молекулу РНК, по мнению исследователей, способна остановить или замедлить репликацию вируса, поэтому определенные области генома SARS-CoV-2 могут быть мишенью для новых препаратов.