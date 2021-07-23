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Пандемия коронавируса - лаборатория и испытания новых лекарств в Египте

Ученые обнаружили уязвимое место в геноме коронавируса

© AP Photo / Nariman El-Mofty
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (603)
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Атака на молекулу РНК коронавируса, по мнению исследователей, способна остановить или замедлить репликацию вируса SARS-CoV-2

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Короткие сегменты генома SARS-CoV-2, схожие для других коронавирусов, выявили ученые Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гете.

Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Angewandte Chemie, научная группа под руководством профессора Харальда Швальбе выявила 69 небольших молекул, связывающихся с 13 из 15 участков вирусных РНК, которые выполняют важные регуляторные функции и практически не мутируют. Три молекулы взаимодействовали только с одним сегментом.

"Несмотря на большое количество мутаций SARS-CoV-2, консервативные сегменты РНК, идентифицированные нами, наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов", — добавил ученый.

Атака на длинную молекулу РНК, по мнению исследователей, способна остановить или замедлить репликацию вируса, поэтому определенные области генома SARS-CoV-2 могут быть мишенью для новых препаратов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (603)
Теги:
Германия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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