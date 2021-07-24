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Турция. Турецкие полицейские близ Анкары на базе

Вернуться к строгим мерам призвал Минздрав Турции из-за ситуации с COVID

© AP Photo / Burhan Ozbilici
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1973)
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С начала июля, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, комендантский час в Турции был полностью отменен

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа призвал вернуться к строгим мерам против пандемии из-за роста случаев заражения в стране.

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в пятницу 11 094, это максимальный показатель с 19 мая. Умерли 60 человек.

"Мы должны вернуться от гибкости к строгим мерам", - написал Коджа в Twitter, призвав немедленно вакцинироваться тех, кто это еще не сделал.

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© photo: Sputnik / Vladimir Polusatov
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Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только на вынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля начал увеличиваться.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 22 миллионов.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1973)

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