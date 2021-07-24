Назван главный в мире на ближайшее время штамм коронавируса

Индийский штамм вытеснит циркуляцию других вариантов, до тех пор пока не появится новый, более конкурентоспособный вариант

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Штамм COVID-19 "дельта" (т.н. индийский штамм) будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

"Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах", - говорится в прогнозе.

Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.