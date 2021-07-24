02:13 24 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6481
  • 100 RUB4.2138
  • USD3.1000
Поиск
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

Назван главный в мире на ближайшее время штамм коронавируса

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1973)
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/1a/251283201.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210724/252410725/Nazvan-glavnyy-v-mire-na-blizhayshee-vremya-shtamm-koronavirusa.html

Индийский штамм вытеснит циркуляцию других вариантов, до тех пор пока не появится новый, более конкурентоспособный вариант

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Штамм COVID-19 "дельта" (т.н. индийский штамм) будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.

"Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах", - говорится в прогнозе.

Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1973)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Наоми Осака из Японии держит олимпийский факел после зажжения олимпийского огня на церемонии открытия
Олимпийские игры в Токио - лучшие фото церемонии открытия
Вирусолог Викулов рассказал, когда закончится пандемия СOVID-19 - видео
Вирусолог Викулов рассказал, когда закончится пандемия СOVID-19
Олимпиада в Токио: расписание сборной Грузии
Олимпиада в Токио: расписание выступлений сборной Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться