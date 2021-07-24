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Пандемия коронавируса - вакцинация жителей Италии

Коронавирус в Италии все больше фиксируется среди молодежи

© AP Photo / Mauro Scrobogna
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1973)
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Средний возраст инфицированных людей в Италии снизился до 25 лет, а средний возраст пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии - до 55 лет

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. В Италии зафиксирован серьезный рост количества заражений COVID-19, причем в настоящий момент коронавирус поражает молодое поколение, сообщил в пятницу президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро.

Один из ведущих медицинских экспертов Италии отметил, что в последние недели наблюдается быстрое увеличение коэффициента распространения инфекции Rt, определяющего среднее количество людей, которых инфицирует один больной.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
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По словам Брузаферро, последнее мониторинговое исследование относительно ситуации с COVID-19 зафиксировало Rt на уровне 1,29, однако уже на будущей неделе этот основополагающий показатель вырастет до 1,55. Еще 9 июля Rt на Апеннинах был равен 0,66, то есть за две последних недели он увеличился почти вдвое.

"Одновременно средний возраст инфицированных людей снизился до 25 лет, а средний возраст пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии - до 55 лет", - заявил глава ISS в ходе пресс-конференции в минздраве Италии.

"Заметный рост заражений наблюдается почти во всех регионах. Он охватывает людей в возрасте от 10 до 19 и от 20 до 29 лет, то есть увеличение числа новых случаев в рамках эпидемии идет за счет наиболее молодых поколений", - сообщил Брузаферро.

Кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19 стартовала на Апеннинах 27 декабря. Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться создания коллективного иммунитета в стране к концу сентября. В июне в стране начали делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 15 лет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1973)

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