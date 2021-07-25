Гороскоп на сегодня 26 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 26 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому – улучшить материальное положение, кому – наладить личную жизнь, а кого предостерегает от возможных неприятностей

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 26 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Гороскоп Овнам 26 июля несет как положительные, так и негативные тенденции. Звезды советуют представителям знака зодиака реализовать любые замыслы в первой половине дня, ибо во второй половине деловые встречи не принесут желаемых результатов. Овнам нужно систематизировать свои планы на ближайшее будущее, а тенденции 26 июля придадут знаку зодиака психологическую уверенность в своих силах, которая поможет достичь поставленной цели.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 26 июля гороскоп рекомендует выполнять свои профессиональные обязанности с особой тщательностью, но важных решений сегодня не принимать, ибо существует опасность ошибки или недопонимания. Несмотря на напряженный день, гороскоп советует знаку зодиака сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Вечер Тельцам лучше провести в спокойной обстановке, в кругу родных и близких.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 26 июля гороскоп не рекомендует начинать новые дела, так как они не получат желаемого продолжения. Неблагоприятно сегодня и для налаживания деловых контактов, ведения переговоров или крупных приобретений. Гороскоп советует знаку зодиака обуздать сегодня эмоции и сократить общение, чтобы избежать конфликтов. Сохранить равновесие Близнецам нужно в семейных отношениях и хладнокровно отнестись к вероятной ссоре с партнером.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раков 26 июля ждет сложный день – гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сохранять сегодня спокойствие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы, так как именно благодаря терпению и такту они смогут облегчить ситуацию. Все дела Раков сегодня будут связаны так или иначе с финансами – придется отдавать долги и снова их брать, искать новые источники дохода. Вечер знаку зодиака гороскоп советует провести в кругу семьи, чтобы укрепить жизненные силы.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам 26 июля гороскоп обещает успех в новых проектах, особенно тем представителям знака зодиака, которые заручились поддержкой надежного партнера. Львам следует позаботиться о своем здоровье – из-за активной деловой деятельности и нервных перегрузок возрастает риск простудных заболеваний. Поэтому знаку зодиака следует сегодня разумно тратить жизненные силы и хотя бы иногда полноценно отдыхать.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 26 июля гороскоп рекомендует посвятить активному отдыху и провести больше времени на свежем воздухе. Излишняя вспыльчивость и эмоциональность знака зодиака может испортить сегодня отношения с близкими. У семейных представителей знака зодиака возможна ссора с партнером. Одиноким Девам гороскоп дарит возможность найти свою половинку и не советует отказываться от спонтанного свидания, которое может перерасти в нечто большее.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Гороскоп Весам не рекомендует 26 июля что-либо менять. Звезды советуют знаку зодиака, собравшись с мыслями, довести сегодня до конца все начатые дела, даже если нет ни настроения, ни желания, чтобы не напороться на неприятности. Жизненный потенциал Весов все еще высок, но неопределенность и суета потребуют большой ответственности и собранности. По гороскопу Весам 26 июля предстоит выяснить отношения с близким человеком, но есть шанс решить вопрос в свою пользу.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов 26 июля ожидают серьезные затраты и покупки, однако гороскоп советует сегодня знаку зодиака умерить свои желания. Скорпионы могут сегодня восстановить отношения с близкими, пригласив их в кафе или ресторан, – такой поход пойдет на пользу представителям знака зодиака. Гороскоп подарит сегодня Скорпионам возможность завести интересные знакомства, которые окажутся очень полезными в будущем.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцов быть осторожными 26 июля в обращении с финансами, так как возможны внезапные расходы или потери. Звезды советуют представителям знака зодиака сегодня избежать разговора, в котором будет много сплетен, и не откровенничать с малознакомыми людьми. Возможно обострение отношений в семье – гороскоп рекомендует быть сдержаннее, чтобы не сорваться и не наговорить лишнего родным людям.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 26 июля придется поработать, засучив рукава, главное, чтобы в течение дня они не растеряли боевой дух. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака быть осмотрительными, делая покупки, чтобы не оказаться обманутыми. Иммунитет Козерогов сегодня ослаблен, и высока вероятность заболевания или отравления. Поэтому гороскоп советует знаку зодиака отказаться сегодня от мясной пищи и спиртных напитков.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 26 июля космос подарит шанс проявить способности во всех сферах деятельности. Возможно, получив важное сообщение, представители знака зодиака будут вынуждены отправиться в поездку. Перепады в настроении будут преследовать Водолея в течение всего дня, несмотря на это, никто не сможет выбить почву из-под ног знака зодиака. В целом день благоприятен для отдыха, возобновления жизненных сил и энергии.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 26 июля гороскоп рекомендует посвятить раскрытию творческого потенциала – любимое дело подарит знаку зодиака удовольствие. Рыбам также нужно завершить все дела, которые находятся на заключительной стадии, чтобы избежать разногласий с руководством. Возможны также ссоры с родственниками – гороскоп советует знаку зодиака обуздать сегодня свою бурную фантазию, чтобы избежать конфликтов.

Материал подготовлен на основе открытых источников