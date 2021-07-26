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Избранный Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш

Число голодающих в мире в 2020 году выросло на 160 миллионов - данные ООН

© AFP / JOHN MACDOUGALL
Общество
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Пандемия, которая все еще поражает нас, высветила связь между неравенством, бедностью, продовольствием, болезнями и нашей планетой, заявил генсек ООН

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. За 2020 год число людей, столкнувшихся с голодом, выросло на 161 миллион до 811 миллионов человек, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций ООН Антониу Гутерреш.

"До 811 миллионов человек столкнулись с голодом в 2020 году - это на 161 миллион больше, чем в 2019 году", - сказал Гутерреш в своем видеообращении участникам встречи, посвященной подготовке к саммиту по продовольственным системам.

Он отметил, что на происходящее в том числе повлияла ситуация со сбоями в поставках продовольствия, вызванными пандемией COVID-19.

"Пандемия, которая все еще поражает нас, высветила связь между неравенством, бедностью, продовольствием, болезнями и нашей планетой", - добавил генсек.

Теги:
Антониу Гутерриш, ООН

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