Гороскоп на сегодня 28 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на среду, 28 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 28 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 28 июля нужно подойти к любой работе серьезно и ответственно. По гороскопу благоприятны сегодня коммерческие операции и все дела, связанные с оформлением документов. В финансовых вопросах знак зодиака может полагаться на интуицию, которая его не подведет, но результат будет зависеть от практичности и напористости Овнов. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не пренебрегать своими повседневными обязанностями, ибо их могут обвинить в праздности и безделье.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам звезды советуют проявить 28 июля осторожность при заключении крупных сделок и тщательно проверять подписываемую документацию – это поможет представителям знака зодиака избежать юридических проблем. Гороскоп рекомендует Тельцам никому не рассказывать сегодня о своих планах и не заниматься делами, требующими точного расчета и скрупулезности. Знаку зодиака нужно уделить внимание здоровью. Тельцам, склонным к гастриту, ближайшую неделю лучше провести на диете.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецы по гороскопу должны сегодня планировать будущее – представителям знака зодиака нужно посвятить 28 июля привлечению как можно больше людей к выполнению намеченной работы. Гороскоп обещает, что результаты не заставят себя долго ждать, и Близнецы смогут забыть о привычной экономии. Благоприятно сегодня для занятия творчеством. Удача 28 июля улыбнется представителям знака зодиака и на любовном поприще – их ждет приятное знакомство или легкий флирт.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Космос Ракам обещает 28 июля благоприятный день. Представители знака зодиака, имеющие собственный бизнес, смогут заключить пару выгодных контрактов. Гороскоп рекомендует Ракам отказаться от ненужных трат и заняться планированием бюджета, так как не исключены незапланированные расходы. После праведных трудов звезды советуют знаку зодиака подумать и об отдыхе, а тем Ракам, кто еще не успел обзавестись семьей, уделять своему досугу вне дома как можно больше времени.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львов 28 июля ждет сложный день. Все дела знак зодиака будет сегодня решать с максимальными потерями сил и времени, а запланированные встречи пройдут неудачно. Интуиция Львов сегодня на крайне низком уровне, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака избегать новых знакомств и общения с посторонними людьми. На личном фронте относительно все благополучно – счастливые перемены окрылят семейных Львов и положительно отразятся на всей семье. Одиноким представителям знака зодиака, которые недавно расстались с партнером, гороскоп советует шопинг-терапию.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 28 июля звезды советуют посвятить деловым встречам и налаживанию деловых контактов. Знаку зодиака звезды не советуют необоснованно тратить крупные средства, так как стабильности в материальной сфере сегодня нет. Гороскоп рекомендует Девам сегодня избежать волнений и тревог, расслабиться и провести вечер со своей половинкой в романтической обстановке. Одиноких Дев ожидает череда интересных встреч, способных перерасти в перспективные знакомства.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам звезды советуют посвятить 28 июля духовным исканиям и самосовершенствованию. Гороскоп рекомендует знаку зодиака соблюдать субординацию на работе, так как любое проявление фамильярности руководством будет крайне негативно воспринято. Гороскоп советует знаку зодиака избегать негативных впечатлений, обуздать эмоции и следить за своей речью, чтобы не обидеть окружающих. Благоприятно сегодня для легкого флирта – романтические встречи принесут Весам обновление и энергетический заряд.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 28 июля гороскоп рекомендует провести деловые встречи и переговоры в первой половине. А во второй половине дня представители знака зодиака могут отправиться по магазинам для обновления гардероба. При этом звезды советуют Скорпионам тщательно продумать бюджет, чтобы избежать финансовых потерь. По гороскопу знак зодиака должен больше отдыхать, чтобы усталость и недомогание не переросли в хроническое состояние. Одинокие Скорпионы смогут сегодня найти подходящего спутника жизни.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Космос Стрельцам обещает 28 июля шанс наверстать упущенное. Представителям знака зодиака сегодня сделают выгодное предложение, и они смогут принять участие в перспективном деле. Стрельцы получат сегодня хорошее известие, которое повлечет за собой приятные перемены в личной жизни – знак зодиака ждет сегодня романтическое знакомство. Гороскоп рекомендует семейным Стрельцам провести вечер в приятной домашней обстановке – посмотреть любимый фильм и почитать интересную книгу.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Звезды Козерогам советуют 28 июля подумать об улучшении условий труда на своем рабочем месте – при необходимости представители знака зодиака могут обратиться к руководству за финансированием. Внутренний голос поможет Козерогам сегодня прийти прямо к цели, а интуиция подскажет им правильное решение. В материальном плане ситуация скоро стабилизируется. Семейным представителям знака зодиака сегодня придется заниматься домашними хлопотами и проблемами, связанными с детьми. Одиноких Козерогов ждет романтическое свидание.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеев 28 июля ждет удачный день. Знак зодиака сможет успешно провести сегодня деловые переговоры и заключить новые контракты. Гороскоп не рекомендует Водолеям отказываться от выгодного предложения, с которым к знаку зодиака обратится хороший знакомый, чтобы не упустить свою удачу. Благоприятно сегодня для творчества и активного отдыха на свежем воздухе. Представителям знака зодиака нужно ограничить свои траты, чтобы в бюджете не появилась дыра, так как рассчитывать Водолеям на скорые поступления не приходится.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп Рыбам не рекомендует 28 июля отправляться в командировку или путешествие. Представителям знака зодиака придется заниматься сегодня рутинной работой и решать накопившиеся проблемы. Мешать работе будут неуравновешенность и раздраженность Рыб, и чтобы не нарваться на конфликт, звезды советуют знаку зодиака обуздать свои эмоции. Вечер знаку зодиака лучше посвятить отдыху и провести в спокойной обстановке. Рыбам нужно обратить внимание на здоровье – гороскоп не рекомендует знаку зодиака перенапрягать зрение.

Материал подготовлен на основе открытых источников