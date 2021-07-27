Ситуация с COVID в олимпийском Токио ухудшается: новый суточный рекорд

Общее число связанных с проведением Игр случаев COVID-19, зафиксированных с начала июля, достигло 153

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Токио, где на прошлой неделе стартовали Олимпийские игры, за сутки вирус выявлен у 2 848 человек, свидетельствуют официальные данные столичной администрации.

Ранее газета "Майнити" сообщила о более чем трёх тысячах новых инфицированных за сутки, передает РИА Новости.

Прошлый рекорд - 2 520 человек за сутки - был зафиксирован 7 января.

Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки на Олимпийских играх в Токио, сообщается на сайте оргкомитета.

Как отмечается, среди инфицированных три спортсмена, остальные являются подрядчиками и персоналом, задействованными в организации Игр. Общее число связанных с проведением Игр случаев COVID-19, зафиксированных с начала июля, достигло 153.

В настоящее время, по данным японских СМИ, в офисе премьер-министра проходит заседание министров по вопросу о резком приросте числа заражений.