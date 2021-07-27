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Олимпиада в Токио - жители города в масках

Ситуация с COVID в олимпийском Токио ухудшается: новый суточный рекорд

© AP Photo / Koji Sasahara
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1976)
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Общее число связанных с проведением Игр случаев COVID-19, зафиксированных с начала июля, достигло 153

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Суточный рекорд по числу новых заражений коронавирусом зафиксирован в Токио, где на прошлой неделе стартовали Олимпийские игры, за сутки вирус выявлен у 2 848 человек, свидетельствуют официальные данные столичной администрации.

Ранее газета "Майнити" сообщила о более чем трёх тысячах новых инфицированных за сутки, передает РИА Новости.

Монумент из пяти олимпийских колец у Национального олимпийского стадиона в Токио
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Прошлый рекорд - 2 520 человек за сутки - был зафиксирован 7 января.

Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки на Олимпийских играх в Токио, сообщается на сайте оргкомитета.

Как отмечается, среди инфицированных три спортсмена, остальные являются подрядчиками и персоналом, задействованными в организации Игр. Общее число связанных с проведением Игр случаев COVID-19, зафиксированных с начала июля, достигло 153.

В настоящее время, по данным японских СМИ, в офисе премьер-министра проходит заседание министров по вопросу о резком приросте числа заражений.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1976)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Токио, Япония

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