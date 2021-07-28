Гороскоп на сегодня 29 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 29 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов 29 июля космос наделит лидерскими способностями. Знаку зодиака сегодня все будет удаваться без особого труда и окружающие поддержат их во всех начинаниях. Но звезды советуют Овнам воздержаться сегодня от упрямства и излишней прямолинейности, что может негативно отразиться на всех делах. По гороскопу представители знака зодиака могут смело брать сегодня инициативу в свои руки и быстро принимать решения. В тоже время Овнам нельзя забывать об отдыхе и нужно обратить внимание на свое питание.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 29 июля звезды советуют не растрачивать напрасно свои силы, ибо успех принесут хорошо продуманные действия. Знаку зодиака следует обратить внимание на свой бюджет. Не исключены временные финансовые трудности, поэтому гороскоп рекомендует Тельцам сохранить некоторый резерв на случай непредвиденных расходов. Гороскоп рекомендует Тельцам посвятить 29 июля активному отдыху – благоприятны сегодня для представителей знака зодиака физические упражнения и прогулки. Тельцам сегодня нужно избегать конфликтов, особенно если в семье или в кругу друзей возникают напряженные ситуации.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецов 29 июля ждет неблагоприятный день. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не растрачивать свой творческий запал и энергию напрасно. Близнецы с легкостью смогут справиться со всеми трудностями, которые их ждут сегодня, но гороскоп предостерегает представителей знака зодиака, что дела, кажущиеся простыми, могут обернуться большими проблемами. Близнецов ждет сегодня сюрприз – любимому человеку захочется продемонстрировать знаку зодиака свои исключительные качества.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 29 июля гороскоп рекомендует хорошенько взвесить свои возможности, прежде чем думать о расширении своего предприятия, ибо возможны временные финансовые трудности. Гороскоп советует знаку зодиака поддерживать хорошие отношения с коллегами и даже если не все у них сегодня будет складываться гладко, сохранить невозмутимость и чувство юмора, которые помогут повернуть ситуацию в свою пользу. Ракам, которые недавно расстались с партнером, гороскоп рекомендует наслаждаться свободой и быть терпеливым – этот знак зодиака скоро встретит любимого человека.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам 29 июля гороскоп не советует расслабляться и отвлекаться на второстепенные задачи, ибо наверстать в будущем упущенное сегодня, представителям знака зодиака будет сложно. Львам сегодня избыток внутренней энергии нужно направить в безопасное русло. Эмоциональная жизнь и успехи в отношениях с противоположным полом будут зависеть только от их поведения. У представителей знака зодиака сегодня есть шанс благодаря своей коммуникабельности завести интересное или полезное знакомство. Гороскоп рекомендует Львам 29 июля вечером поехать за город и отдохнуть подальше от суеты.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девы 29 июля будут взволнованы из-за сложных задач и проектов, которые им предстоит выполнить сегодня. Представители знака зодиака, благодаря своей работоспособности, успеют сделать многое – чрезмерная энергия Дев положительно отразится на окончательных результатах работы. Но знаку зодиака необходимо быть более предусмотрительным и не принимать поспешных решений. Гороскоп рекомендует Девам быть сдержанными и в личных отношениях, чтобы избежать конфликта с близкими родственниками.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Для Весов 29 июля благоприятно для выполнения несложной работы и спокойного отдыха. По гороскопу представителям знака зодиака нужно всерьез подумать об отпуске. Звезды советуют Весам для успешного решения любых вопросов выбрать сегодня золотую середину, в противном случае их ждет неудача. Правда есть опасность, что представители знака зодиака будут вовлечены в рискованные предприятия и связи, а причиной ошибок и несвоевременной реакции на события станет некоторая рассеянность. Гороскоп рекомендует Весам переосмыслить взаимоотношения с любимым человеком и внести перемены, чтобы еще больше их укрепить.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 29 июля звезды сулят заманчивое предложение, но советуют сразу не соглашаться, а сначала все хорошенько обдумать. В результате сделка окажется очень выгодной, главное – правильно выдержать паузу и не полагаться на удачу. Знаку зодиака 29 июля нужно быть осторожными–- неблагоприятно сегодня для контактов и общения. Повышенная эмоциональность Скорпионов спровоцирует конфликты, поэтому представителям этого знака зодиака следует обуздать эмоции и быть благоразумным при выяснении отношений.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Космос Стрельцов 29 июля наделит уверенностью в себе и харизмой. Представители знака зодиака смогут проявить сегодня способности лидера и даже манипулировать людьми. Эмоциональное напряжение Стрельцов и острота суждений может привести к ссоре и больно ранить близкого человека, поэтому гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить в высказываниях особенную осмотрительность. Одинокие Стрельцы сегодня способны покорить чье-то сердце – их ждет романтический вечер.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 29 июля звезды обещают удачный день. Помощником знака зодиака сегодня во всех делах и контактах станет присущие им редкая способность к анализу ситуации и тонкая дипломатия. Благоприятно сегодня для общения со всеми родными. По гороскопу Козерогов в кругу родственников сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы. Знак зодиака получит неожиданную помощь от своих близких. Козерогам, занимающимся своей фигурой, на время нужно забыть о диетах, иначе могут просто измотать свой организм чрезмерными нагрузками.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеев 29 июля ждет напряженный день. Представителям знака зодиака сегодня будет трудно принять правильное решение, а нерешительность, вызванная ложной информацией, станет причиной финансовых потерь. Гороскоп рекомендует Водолеям полагаться только на собственный здравый смысл, интуицию и не доверять сегодня мнению даже самых близких людей. Звезды советуют Водолею сегодня больше времени уделить закалке организма – знак зодиака может заняться фитнесом, пойти в бассейн или устроить пробежку.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыб 29 июля космос порадует приятными сюрпризами. Удача во всем будет сопутствовать сегодня знаку зодиака, особенно в том, что связано с финансами. Рыбы могут сегодня заняться бизнесом и получить хорошую прибыль, а затем побаловать себя шопингом и удачной покупкой. Во второй половине 29 июля представители знака зодиака могут почувствовать легкую депрессию, но гороскоп рекомендует Рыбам сохранять трезвый рассудок и не поддаваться мрачным мыслям и чувствам. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Материал подготовлен на основе открытых источников