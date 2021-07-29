Гороскоп на сегодня 30 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 30 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овны 30 июля смогут справиться со всеми делами, если не будут тратить время на пустяки и распределят свои усилия равномерно. По гороскопу представители знака зодиака скоро увидят позитивные результаты своей упорной деятельности, но они должны помнить, что фортуна изменчива. Некоторым Овнам 30 июля предстоит принять ответственное решение, которое окажет влияние на их дальнейшую судьбу. Одиноких Овнов ждет сегодня любовное приключение, однако в серьезные отношения оно не перерастет.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцов 30 июля гороскоп предостерегает от возможных ошибок. Окружающая обстановка потребует сегодня от представителей знака зодиака собранности и выдержки. Благоприятный день для Тельцов, занимающихся бизнесом, но гороскоп рекомендует знаку зодиака не принимать сегодня важных решений и не делать поспешных выводов. Семейным Тельцам сегодня нужно проявить сдержанность и не доводить до конфликта, если избранник совершит необдуманный поступок. Одиноких представителей знака зодиака ждет приятное знакомство.

Близнецы

По гороскопу Близнецы, которые будут работать сегодня засучив рукава, добьются блестящих результатов, что позитивно отразится на материальном положении знака зодиака. Причиной резких, необдуманных поступков Близнецов могут стать обман и иллюзии в партнерских отношениях. Представителям знака зодиака сегодня не следует заниматься делами, требующими внимательности и тактичного подхода. Гороскоп рекомендует Близнецам избегать сегодня шумных компаний, не предаваться чревоугодию и не напиваться.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 30 июля гороскоп рекомендует посвятить повышению квалификации, что поможет представителям знака зодиака продвинуться по карьерной лестнице и улучшить материальное положение. Благоприятно сегодня для отдыха и общения с родными и близкими людьми. Раки сегодня внезапно загрустят, но гороскоп рекомендует знаку зодиака не впадать в депрессию и приготовиться к переменам. Ракам сегодня нужно больше двигаться и заниматься физическими упражнениями. Благоприятно сегодня и для пеших прогулок на свежем воздухе.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам гороскоп 30 июля рекомендует проявить осторожность при контактах с малознакомыми людьми и решении финансовых вопросов, так как высока вероятность обмана. Излишняя прямолинейность знака зодиака скажется отрицательно на отношениях с близкими, а напряженная работа – на самочувствии. Неблагоприятно 30 июля для любовных отношений. Скандалы и обиды сегодня возможны на пустом месте, поэтому Львам гороскоп рекомендует обуздать эмоции и постараться разрядить ситуацию в семье.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девы 30 июля смогут добиться многого, если приложат максимум усилий. Гороскоп советует представителям знака зодиака рискнуть и сорвать крупный куш, если такая возможность появится, ибо удача любит смелых. В целом день будет полон конфликтов и серьезных провокаций – Девам придется выяснять сегодня отношения с окружающими. Поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака посвятить вечер 30 июля отдыху в кругу семьи и друзей. Одинокие Девы смогут найти сегодня пару.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам 30 июля гороскоп рекомендует быть в курсе новшеств в своей профессии, ибо это поможет знаку зодиака быстрее подняться по карьерной лестнице. Благоприятно сегодня для активного отдыха и развлечений. Подъем энергетического потенциала Весов будет способствовать положительным переменам в жизни. Супружеские отношения представителей знака зодиака полны гармонии и страсти – благоприятно сегодня и для зачатия. По гороскопу одиноких Весов ждет встреча с партнером.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 30 июля гороскоп советует не начинать новых проектов. По гороскопу представителям знака зодиака сегодня лучше разобраться со старыми делами. С финансами ситуация у Скорпионов нормальная, но если знак зодиака хочет осуществить свою давнюю мечту, ему придется немного экономить. Благоприятный день для совместного отдыха с семьей. Гороскоп советует уединиться сегодня со своей второй половинкой и вдохнуть в отношения больше романтики и страсти.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам 30 июля гороскоп сулит развитие карьеры и создание благоприятной рабочей обстановки. Представителям знака зодиака сегодня нужно продемонстрировать свою деловую хватку и напористость, что произведет большее впечатление на начальство и поможет продвинуться по карьерной лестнице. В целом Стрельцов ждет сложный день – причиной резких, необдуманных поступков могут стать обман и мнительность в партнерских отношениях. Легкий флирт поможет знаку зодиака обрести уверенность в себе и поднять самооценку.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козероги 30 июля успешно реализуют любые операции, связанные с торговлей и коммерческой деятельностью, однако из-за возможных конфликтов существует риск осложнений. Чтобы избежать конфликтов с окружающими, представители знака зодиака должны быть предельно осторожными в общении – не принимать близко к сердцу случайные замечания и, в свою очередь, не задеть самолюбие партнеров. На личном фронте особых перемен не ожидается. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака форсировать сегодня взаимоотношения с партнером.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 30 июля гороскоп не рекомендует вести деловые переговоры и заключать важные сделки, однако представители знака зодиака могут сегодня пойти на риск, который будет вполне оправдан. Водолеям нужно быть сдержаннее в выражениях, так как бескомпромиссность в общении может привести к потере работы. По гороскопу знак зодиака сегодня завершит бесперспективные отношения и начнет все с чистого листа. Чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, знаку зодиака нужно воздержаться сегодня от физической активности, употребления спиртных напитков и кофе.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 30 июля звезды не советуют заниматься финансовыми операциями. Представители знака зодиака сегодня должны закрепиться на уже достигнутых позициях. По гороскопу день нужно посвятить старшим родственникам, которые нуждаются в помощи. Гороскоп советует Рыбам уединиться сегодня со своей второй половинкой в романтическом месте, чтобы вдохнуть в отношения больше романтики и страсти. Благоприятно 30 июля для незапланированных покупок, а вот поход в бассейн лучше отложить – есть риск подхватить инфекцию.

Материал подготовлен на основе открытых источников