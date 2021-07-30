Гороскоп на сегодня 31 июля 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на субботу, 31 июля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу, найти спутника жизни, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 31 июля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Космос 31 июля обещает награду Овнам, работающим с полной отдачей. Представители знака зодиака могут рассчитывать сегодня на неожиданные финансовые поступления. Гороскоп Овнам рекомендует сегодня воздержаться от физических нагрузок и новых знакомств, ибо вероятны интриги и разочарования. Звезды советуют знаку зодиака провести вечер в кругу родных и близких, которые помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцов 31 июля ждет сложный день – неприятное известие может внести неожиданные перемены в жизнь представителей знака зодиака. Гороскоп советует Тельцам сохранять сегодня выдержку и рекомендует знаку зодиака пригласить старых друзей на семейный обед, что поможет разрядить накалившуюся обстановку. В тоже время гороскоп рекомендует Тельцам воздержаться 31 июля от употребления мясных продуктов и спиртных напитков.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 31 июля звезды советуют проявить изобретательность и креативное мышление – немалую пользу представителям знака зодиака принесет сегодня общение с деловыми партнерами. Гороскоп рекомендует Близнецам проявить внимание к своей второй половине, в противном случае знаку зодиака не избежать семейных ссор и конфликтов. Благоприятно 31 июля и для любовных отношений – одиноких Близнецов ждет приятное знакомство.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Мечтательным и рассеянным Ракам 31 июля будет трудно контролировать дела, связанные с профессиональной деятельностью. Неблагоприятно сегодня для финансовых вложений и крупных приобретений. Гороскоп рекомендует знаку зодиака приберечь деньги для более благоприятного периода. В любовных отношениях Раков сегодня ждут неожиданные, но приятные перемены – представители знака зодиака могут наладить отношения с партнером.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам 31 июля принесет успех, честолюбие и готовность преодолеть любые трудности, но для этого представители знака зодиака должны подойти к любому делу серьезно и ответственно. Благоприятно по гороскопу для реализации коммерческих операций – фортуна сегодня благоволит Львам. Одиноких представителей знака ждет романтическое знакомство, которое может перерасти в бурный роман.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 31 июля звезды испытывают на прочность – знак зодиака может сегодня разочароваться, а также столкнутся с хамским отношением. Гороскоп рекомендует Девам разгрести сегодня бытовые проблемы, которые отнимут много сил у знака зодиака. Девы сегодня должны избегать путешествий и дальних прогулок. Отрицательные тенденции 31 июля снизит общение с близкими людьми. Одинокие Девы встретят сегодня свою любовь.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Космос 31 июля благоволит Весам. Представители знака зодиака смогут наладить отношения с новыми партнерами, проявить скрытые таланты и получить повышение по службе. Мелкие неурядицы ждут семейных Весов, с которыми знак зодиака легко справится благодаря прирожденному такту. Весы, которые находятся в отношениях, могут рассчитывать на улучшение климата в сердечных делах, но говорить о полной гармонии пока рано.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

По гороскопу Скорпионов 31 июля может ждать повышение по службе, но успех знака зодиака сегодня во многом будет зависеть от отношения с начальством. Звезды предостерегают сегодня Скорпионов от "выгодных" коммерческих предложений и от мошенников, которые могут выманить у них деньги. Гороскоп советует представителям знака зодиака провести вечер в спокойной семейной обстановке.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов 31 июля ждет сложный день. Гороскоп рекомендует знаку зодиака контролировать сегодня эмоции и не ввязываться в конфликты. Стрельцам лучше спокойно переждать неблагоприятный период и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких. Финансовое благосостояние Стрельцов растет, хотя параллельно растут и расходы, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться от неразумных трат.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогов 31 июля ждет неблагоприятный день. Процесс достижения целей затормозится, что порядком испортит настроение знаку зодиака, однако это не повод агрессивно относиться к близким. Семейным Козерогам нужно уделить больше внимания своей второй половинке. А одиноким представителям знака зодиака гороскоп предсказывает новое знакомство, которое впоследствии перерастет в продолжительные и крепкие отношения.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 31 июля космос готов предоставить хороший шанс. Гороскоп рекомендует знаку зодиака начать новый проект, который слишком давно откладывал и не упустить подарок судьбы из-за робости или банальной лени. Особой стабильности в материальном плане не предвидится, поэтому Водолеям лучше избежать необдуманных расходов. Жизнь одиноких представителей знака зодиака изменится – случайное знакомство перерастет в длительные отношения.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 31 июля гороскоп рекомендует использовать свои социальные навыки и успешно "навести мосты" в деловом общении. Благоприятно сегодня для активного отдыха и развлечений. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака уделить больше внимания любимому человеку и побаловать избранника необычным ужином. Звезды советуют Рыбам воздержаться сегодня от употребления мясных продуктов и спиртных напитков, чтобы не навредить здоровью.

Материал подготовлен на основе открытых источников