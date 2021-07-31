Гороскоп на сегодня 1 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 1 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 1 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 1 августа гороскоп не советует планировать важные и ответственные дела, так как сегодня у представителей знака зодиака все будет валиться из рук. Овнов ожидает незапланированное денежное поступление, поэтому представителям знака зодиака не стоит беспокоиться по поводу трат, на которые им пришлось пойти в последнее время. Чрезмерная занятость Овнов обижает любимого человека, поэтому гороскоп советует знаку зодиака больше внимания уделять своей второй половинке и порадовать неожиданным сюрпризом.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

По гороскопу Тельцам 1 августа желательно ограничить контакты с окружающими, ибо возможно негативное влияние, которое приведет к ошибкам и финансовым потерям. Представителям знака зодиака не стоит сегодня доверять незнакомым людям, которые обещают легкий заработок. Одиноким Тельцам будет полезно сегодня отдохнуть и совершить небольшое путешествие. Для сохранения здоровья и формы гороскоп советует представителям знака зодиака начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 1 августа звезды советуют привлечь к осуществлению масштабного проекта единомышленников, так как в одиночку действовать не перспективно и уйдет много сил и времени. Близнецам-бизнесменам гороскоп рекомендует вложить полученную прибыль в новую сферу. Благоприятно сегодня большой компанией отправиться за город – перемена обстановки благотворно отразится на настроении Близнецов. Возможны некоторые разногласия с партнером, но гороскоп советует знаку зодиака обуздать эмоции и отложить "на потом" выяснение отношений.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

К Ракам 1 августа космос благосклонен. Представители знака зодиака поймут сегодня, в каком направлении действовать, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Всю энергию Ракам сегодня нужно направить на работу и успех не заставит себя ждать. Гороскоп рекомендует знаку зодиака больше внимания уделять партнеру, чтобы отношения развивались гармонично. Раки почувствуют упадок сил в первой половине 1 августа, а усталость может стать причиной раздражительности. Поэтому звезды советуют представителям знака зодиака побольше отдыхать.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам космос 1 августа сулит успех в коммерческих операциях – представители знака зодиака смогут сегодня реализовать все замыслы и начинания. Похвала и расположение начальства заставят Львов искать необычные пути решения проблем, а сверхурочная работа будет оценена по достоинству. Заветные мечты Львов скоро начнут сбываться – гороскоп советует знаку зодиака не упустить свое счастье. Гороскоп рекомендует Львам-молодоженам прислушиваться к мнению своего партнера, чтобы избежать споров и разногласий.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам по гороскопу не стоит подписывать 1 августа важные контракты. Знак зодиака сегодня должен заняться решением накопившихся проблем и не тратить энергию на какие-то мелочи. Чтобы осуществить свою мечту, Девы должны воздержаться сегодня и от пустой траты денег. В целом 1 августа может стать для Дев днем эмоциональных обновлений. Представителей знака зодиака ждет встреча с людьми, в обществе которых они чувствуют себя легко и приятно. Одиноким Девам гороскоп предвещает романтическую встречу.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам 1 августа не стоит заниматься решением финансовых вопросов – брать кредит или подписывать документы, не ознакомившись с ними предварительно, чтобы не быть обманутым. Гороскоп знаку зодиака не рекомендует привлекать к себе внимание на работе, так как недобросовестные коллеги попытаются списать свои ошибки на Весов. Семейная жизнь представителей знака зодиака начнет налаживаться, но чтобы избежать раздражительности и недомогания, гороскоп советует избавиться от причин, вызвавших плохое настроение, а не маскировать его.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 1 августа не предвещает больших успехов и достижений. Представителям знака зодиака следует спокойно заниматься текущими делами и закрепиться на достигнутых позициях. Гороскоп обещает Скорпионам появление сегодня нового источника дохода, что позволит знаку зодиака решить накопившиеся материальные проблемы. Расслабиться после праведных трудов Скорпионам помогут водные процедуры – представители знака зодиака сегодня могут посетить бассейн или баню.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов 1 августа космос предостерегает от активности в профессиональной деятельности. Любое дело сегодня потребует больших затрат времени и труда, однако, результат ожиданий знака зодиака не оправдает. Гороскоп советует Стрельцам подумать о смене рода деятельности, тем более если нет перспектив карьерного роста. У представителей знака зодиака сегодня возможны конфликты с окружающими людьми из-за резких смен настроения и внезапных перепадов самочувствия. Одиноких Стрельцов ожидает романтическое приключение.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогов 1 августа судьба испытывает на прочность. Дела, которыми будут вынуждены заниматься сегодня представители знака зодиака, малоперспективны. Гороскоп рекомендует Козерогам обдумать план дальнейшей работы, сделать необходимые покупки, но никому не давать необдуманных обещаний. По гороскопу отношения представителей знака зодиака с партнером идеальны, сегодня любимый человек будет особенно внимателен – возможно пришло время оформить с ним отношения.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Для Водолеев 1 августа благоприятно для начала любого важного дела - представители знака зодиака сегодня могут воплощать в жизнь самые смелые замыслы. Благоприятно сегодня для любви и зачатия. Гороскоп утверждает, что у Водолея есть тайный воздыхатель и очень скоро у них начнется бурный роман. Звезды советуют знаку зодиака провести вечер в приятной компании. Водолеи могут посетить сегодня торговый центр, клуб, театр – одним словом, любое людное место, ибо оставшись в одиночестве они могут впасть в депрессию.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбы 1 августа сконцентрированы на работе. Представители знака зодиака мечтают о повышении и стараются сделать для этого все возможное, но гороскоп не рекомендует жертвовать семьей и здоровьем ради профессионального успеха. Звезды сулят Рыбам встречи с новыми людьми, которые в будущем смогут стать для них деловыми партнерами. Одинокие Рыбы найдут себе пару – неожиданная встреча может произойти в любом месте. Гороскоп советует знаку зодиака не переутомляться 1 августа и следить за питанием и состоянием сердечно-сосудистой системы.

Материал подготовлен на основе открытых источников