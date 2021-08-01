Гороскоп на сегодня 2 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 2 августа, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 2 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнов 2 августа ждет удачный день – по гороскопу, благоприятно сегодня для перспективного планирования, смены сферы деятельности и поиска новых источников заработка. Овнам предстоит сегодня принять важные решения, которые потребует от представителей знака зодиака особенного внимания и осторожности. Одинокие Овны познакомятся сегодня с кем-то весьма интересным, и это новое увлечение может перерасти в постоянное общение.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Гороскоп Тельцам 2 августа рекомендует воздержаться от активной деятельности – представителям знака зодиака сегодня следует ограничить контакты, чтобы не растратить энергию в мелочных делах или пустой болтовне. Выбрать наиболее правильное решение в сложной ситуации Тельцам помогут сегодня практичность и сообразительность. Гороскоп рекомендует знаку зодиака вечер 2 августа провести в кругу семьи и спланировать вместе с родными ближайшее будущее.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

По гороскопу, если Близнецы 2 августа успешно выполнят поручение начальства, то смогут рассчитывать в ближайшем будущем на карьерный рост. Звезды не советуют знаку зодиака налаживать сегодня контакты с влиятельным человеком – желаемого результата это не принесет. Не все благополучно и на личном фронте – угрозой семейному счастью может стать нерешенный квартирный вопрос. Одиноким Близнецам гороскоп предвещает романтическую встречу.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 2 августа предстоит неблагоприятный день – довольно жесткий график работы может подорвать здоровье представителей знака зодиака. Ракам следует воздержаться сегодня от шопинга и необоснованных трат, чтобы не оказаться в трудном финансовом положении. Знаку зодиака нужно избегать сегодня волнений и стрессов, способных расшатать их нервную систему. Гороскоп рекомендуют Раку сделать любовные отношения более доверительными и как можно больше времени проводить вместе.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам 2 августа космос обещает удачный день – трудовые подвиги знака зодиака начальство оценит по заслугам и предложит новую должность, а также прибавку к зарплате. По гороскопу, ключом к успеху Львов станет взаимопонимание в семье, но чтобы преодолеть все преграды в общении, знаку зодиака нужно научиться находить разумный компромисс. Гороскоп советует не забывать о своем здоровье – провести ряд профилактических мер по его укреплению и устранению заболеваний.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 2 августа гороскоп рекомендует приниматься за дела, выполнение которых давно откладывалось, – представители знака зодиака почувствуют себя по-настоящему свободными только после того, как освободятся от этих обязательств. Девы могут сегодня принять участие в рискованных коммерческих операциях, и риск будет оправдан. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не вступать сегодня в споры с агрессивно настроенными людьми, а также самим не провоцировать конфликты.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весов 2 августа ждет сложный день – гороскоп советует знаку зодиака быть очень внимательным при подписании официальных документов и не ссориться с деловыми партнерами. Весам сегодня следует избегать любой конфронтации и возникшие споры решать путем переговоров. Исправить ошибки прошлого и наладить связи с родственниками Весам удастся во второй половине 2 августа. Вечер гороскоп рекомендует провести в кругу родных и друзей.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам, чтобы добиться повышения, нужно работать не покладая рук – гороскоп обещает, что напряжение на работе скоро спадет, а доходы знака зодиака вырастут. Скорпионов 2 августа ждут ссоры и конфликты с родными, которым не хватает внимания и заботы знака зодиака. Чтобы избежать неприятного разговора, гороскоп рекомендует Скорпионам не давать сегодня пустых обещаний и воздержаться от выполнения общественных проектов.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

У Стрельцов 2 августа появится возможность обратить на себя внимание руководства – гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воспользоваться ею, чтобы не упустить перспективы карьерного роста. Стрельцам придется проявить сообразительность, чтобы сегодня заработать не только уважение начальства и коллег, но и приумножить свой капитал. Знаку зодиака нужно следить за своим питанием – не переедать, а также не употреблять тяжелую пищу и не злоупотреблять спиртными напитками.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 2 августа гороскоп рекомендует быть внимательными и мобилизованными – ситуация на работе обострится и представителям знака зодиака придется работать сразу над несколькими срочными проектами. Гороскоп советует Козерогам уделять больше времени семье и домашним проблемам, чтобы не доводить дело до конфликта с партнером, который в одиночку тащит на себе домашний быт. У одиноких Козерогов есть шанс начать серьезные отношения с интересным человеком.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Целеустремленность Водолеев поможет 2 августа добиться многого – благоприятно сегодня для решения сложных задач, над которыми знак зодиака безуспешно бился в течение долгого времени. Много внимания Водолеям придется уделять делам, связанным с карьерным ростом и финансами, – ключом к успеху станет умение работать в команде. Гороскоп не рекомендует Водолеям откровенничать с малознакомыми людьми и обсуждать семейные проблемы.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам, чтобы добиться карьерного роста, нужно не отвлекаться на бесконечные просьбы коллег. Благополучный период ожидает представителей знака зодиака и в финансовом плане, но гороскоп рекомендует воздержаться от транжирства. Благоприятно сегодня для решения бытовых вопросов – звезды советуют Рыбам начать ремонт или приобрести технику для дома. Отношения Рыб с партнером станут гармоничнее. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Материал подготовлен на основе открытых источников