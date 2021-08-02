Уже официально: в Армению проник индийский штамм коронавируса

Специалисты в последние время неоднократно предупреждали, что страна находится на пороге четвертой волны эпидемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. В Армении выявлен случай заражения индийским штаммом коронавируса (или вариант "Дельта"), сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Отмечается, что молекулярно-генетическое исследование образцов на COVID-19 провели сотрудники Национального центра по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с представителями Российско-Армянского (Славянского) Университета и Института молекулярной биологии (ИМБ) Национальной академии наук.

"Четыре из 30 исследованных образцов показали наличие британского штамма, еще 25 – штамма "дельта", – говорится в сообщении.

О том, что страна находится на пороге четвертой волны эпидемии коронавируса специалисты предупреждают уже давно, подчеркивая, что единственное решение этой проблемы – в массовой вакцинации граждан.

По состоянию на 2 августа, в стране число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 230 476. Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 621 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 122.

В Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин до 11 июля 2021 года. Решением правительства он продлен до 20 декабря 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

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