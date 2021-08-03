Гороскоп на сегодня 4 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на среду, 4 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 4 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 4 августа гороскоп рекомендует проявить деловую хватку и напористость – это произведет хорошее впечатление на руководство и поможет продвинуться знаку зодиака по карьерной лестнице. Звезды советуют Овнам больше внимания и времени уделять родным, в противном случае они обвинят знак зодиака в бездушии и черствости. Овнам фортуна сегодня благоволит. Представители знака зодиака встретят 4 августа свою любовь и будут наслаждаться романтикой.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 4 августа придется работать не покладая рук. У представителей знака зодиака появится сегодня шанс заключить выгодный контракт. Но общение с деловыми партнерами Тельцам сегодня будет даваться тяжело – возможно непонимание и разочарование. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить 4 августа больше выдержки и самообладания, чтобы не доводить до разрыва отношений. Одиноких Тельцов ждет сегодня интересное знакомство.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецов 4 августа ждет напряженный день. Представителям знака зодиака придется решать проблемы, поэтому гороскоп рекомендует им контролировать эмоции и проявить осторожность даже в мелочах. Звезды не советуют Близнецам 4 августа давать в долг, ибо можно не только потерять деньги, но и нажить врагов. Энергетический фон Близнецов сегодня понижен. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не переутомляться, иначе восстановить силы будет трудно.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 4 августа гороскоп советует перенести крупные покупки на другой день, поскольку приобретенная сегодня вещь может оказаться некачественной. Представителям знака зодиака нужно избегать 4 августа общения с въедливыми людьми, способными докапываться буквально до каждой мелочи. У семейных Раков отношения гармоничны – благоприятно сегодня отправиться с детьми на прогулку. Одиноких представителей знака зодиака сегодня ждет романтическая встреча.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам 4 августа звезды сулят спокойный, даже можно сказать скучный рабочий день, что для знака зодиака сегодня предпочтительнее, чем стрессы и авралы. У Львов есть шанс сегодня обзавестись нужными знакомствами, которые помогут знаку зодиака продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу на более доходную. Жизненный потенциал Львов сегодня повышается. Возрастают творческие способности, а снять напряжение знаку зодиака поможет посещение бассейна.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Дев 4 августа космос призывает не рисковать и к любому делу подходить серьезно и без спешки, так как желание быстрого успеха и признания угрожает нервным срывом. Шопинг Девам сегодня просто противопоказан – представители знака зодиака могут впустую потратить много денег. Гороскоп рекомендует Девам 4 августа общаться только с приятными людьми и заряжаться позитивной энергией. Представителям знака зодиака нужно уделить сегодня внимание своему здоровью и поддержать свой организм полезными витаминами.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Рациональность и прагматичность Весов будут способствовать 4 августа получению солидного денежного дохода, но гороскоп рекомендует знаку зодиака попридержать свои идеи при себе, так как начальство сегодня их не оценит. Чтобы избежать конфликтов Весам сегодня желательно обуздать бурные эмоции и проявить больше самообладания и выдержки. Гороскоп не советует знаку зодиака обсуждать свою личную жизнь с малознакомыми людьми – лучше самому разобраться в своих чувствах.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов 4 августа ожидает карьерный рост, но надеяться на крупные доходы пока не приходится. Возможно нервное перенапряжение и конфликт со старшими в семье, но гороскоп советует знаку зодиака сохранить сегодня хладнокровие и продумать план выхода из затруднительной ситуации. Отношения с партнером оставляют желать лучшего. Звезды рекомендуют взять паузу и разобраться в своих чувствах. После напряженного дня Скорпионам нужно как следует отдохнуть, пройтись на свежем воздухе и принять горячую ванну.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцы 4 августа смогут заключить выгодные сделки, однако гороскоп рекомендует знаку зодиака прежде чем их подписывать внимательно изучить договор. Ожидаются сегодня затруднения в общении с начальством и с коллегами – звезды советуют Стрельцам проявить сдержанность и хладнокровно донести до них свою позицию. Семейным Стрельцам вечер лучше провести в кругу семьи, а одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 4 августа космос обещает крутые изменения в жизни – представители знака зодиака смогут жить на широкую ногу и позволить себе то, в чем раньше отказывали. Гороскоп рекомендует Козерогам не отказывать в помощи сегодня тем, кто когда-то помог им построить карьеру. Семейным Козерогам нужно держать эмоции под контролем и больше внимания уделять второй половинке. Что касается одиноких представителей знака зодиака, то 4 августа не самый удачный день для поиска партнера.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям, желающим сменить работу, гороскоп рекомендует поискать 4 августа подходящую вакансию в Интернете – фортуна к знаку зодиака сегодня благосклонна и у них все получится. Благоприятно сегодня для улучшения физической формы. Представителям знака зодиака, которые хотят стать стройнее, звезды советуют записаться в фитнес-центр. А для начала Водолеям подойдет утренняя зарядка и вечерние прогулки на свежем воздухе.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп 4 августа советует Рыбам не приобретать дорогих вещей, ибо денежных поступлений пока не предвидится, и представители знака зодиака могут оказаться в трудном финансовом положении. Благоприятно сегодня для посещения новых мест и знакомств – Рыбам нужно сменить обстановку и отдохнуть. Придирчивость знака зодиака может испортить отношения с партнером – гороскоп советует Рыбам умерить свой пыл, если хотят, чтобы отношения развивались и дальше.

Материал подготовлен на основе открытых источников