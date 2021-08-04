Гороскоп на сегодня 5 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 5 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 5 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 5 августа гороскоп рекомендует повысить квалификацию – это позволит представителям знака зодиака строить свою дальнейшую карьеру, что благоприятно отразится и на доходах. Звезды Овнам советуют воздержаться сегодня от необоснованных расходов, ибо знак зодиака рискуют приобрести ненужную вещь и существенно пошатнуть свой бюджет. Гороскоп советует Овнам ограничивать 5 августа себя в еде, не употреблять жирных блюд и алкоголя, ибо велика сегодня вероятность интоксикации.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцов 5 августа космос предостерегает от неудач в профессиональной деятельности и финансовых потерь. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не впадать в отчаяние, так как это временные препятствия, которые Тельцы смогут обойти, потеряв, правда, при этом часть средств. Знаку зодиака нужно сегодня развеяться – отдохнуть от толпы и привести мысли в порядок, что поможет Тельцам восстановить равновесие с внешним миром. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не поддаваться сегодня эмоциям и дорожить отношениями.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

По гороскопу Близнецам 5 августа справиться с текущими проблемами помогут профессиональные навыки – представители знака зодиака неожиданно узнают свои способности с новой стороны. Звезды советуют Близнецам не тратить сразу те крупные средства, которые знак зодиака получит в скором времени, ввиду того, что ожидается выгодная сделка, для которой потребуется довольно крупная сумма. Семейные отношения могут осложнить потакание собственным слабостям, а также нежелание знака зодиака противостоять соблазнам и искушениям.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Раку 5 августа не следует отказываться от выгодного делового предложения, которое ему могут сегодня сделать. Знак зодиака сможет достичь большого успеха в разных прибыльных деловых операциях. Гороскоп Раку советует не расстраиваться из-за временных финансовых трудностей. Они скоро пройдут. Непростой период сегодня и в семейных отношениях. Звезды рекомендуют знаку зодиака использовать свою мудрость, чтобы достойно выйти из ситуации. Одиноким Ракам гороскоп советует как можно больше времени уделять своему досугу вне дома, чтобы найти свою половинку.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Гороскоп Львам 5 августа рекомендует воздержаться от заключения рискованных сделок, ибо успеха в финансовых делах сегодня не будет. Знаку зодиака придется часто проводить переговоры с разными людьми, поэтому Львам нужно развивать свои дипломатические навыки. В личной жизни представителей знака зодиака все относительно благополучно. Семейных Львов окрылят счастливые перемены и положительно отразятся на всей семье. Гороскоп советует знаку зодиака поддержать свой организм легкими упражнениями, ибо физическая активность нужна Львам, как воздух.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Дев 5 августа ждет напряженный день. По гороскопу сегодня вероятны осложнения в отношениях с начальством и потеря работы. В тоже время у представителей знака зодиака появится возможность немного разбогатеть. Гороскоп рекомендует Девам избежать сегодня волнений, расслабиться и провести вечер со своей половинкой в романтической обстановке. Одиноких представителей знака зодиака ожидает череда интересных встреч, способных перерасти в перспективные знакомства. Гороскоп не рекомендует приступать сегодня к диете, поскольку она окажется малоэффективной.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам 5 августа космос сулит успешный день для принятия важных решений и развития бизнеса. Гороскоп рекомендует знаку зодиака навести сегодня порядок в деловой документации, ибо если путаницу не устранить вовремя, то она может стать причиной серьезных ошибок. Звезды помогут Весам решить сегодня те проблемы, которые казались неразрешимыми. В личной жизни тоже все хорошо. Близкий человек будет смотреть на вас влюбленными глазами и наступит время настоящего праздника. Самочувствие Весов значительно улучшится – представители знака зодиака смогут победить хронические болезни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионов 5 августа ждет неблагоприятный день. Представителям знака зодиака трудно будет сегодня сосредоточиться, поэтому гороскоп не рекомендует им заниматься делами, требующими концентрации и большого умственного напряжения. Скорпионам лучше заняться сегодня накопившимися мелкими делами. Фортуна на стороне Скорпионов, поэтому любые сделки и крупные покупки будут сегодня оправданными. В личных отношениях особых перемен не ожидается. Семейным, как и одиноким представителям знака, будет не до романтики – им предстоят хлопоты по дому.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцов 5 августа ждет напряженный день. Представители знака зодиака будут вынуждены заниматься работой, которая, мягко говоря, им не нравится, чтобы быть уверенным, что это дело выполнено качественно. Стрельцам предстоят сегодня незапланированные расходы. Представители знака зодиака будут вынуждены искать дополнительную подработку, чтобы не влезть в долги. Неблагоприятно 5 августа и для амурных дел. Гороскоп рекомендует знаку зодиака вечером уединиться и расслабиться, почитать интересную книгу или просто поваляться на диване.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козерогам 5 августа космос обещает удачный день. Благоприятно сегодня для деловых переговоров и заключения новых контрактов, однако гороскоп категорически не рекомендует представителям знака зодиака заниматься вопросами, связанными с деньгами (займы, кредиты, планирование и т. п.). Семейным представителям знака зодиака сегодня придется заниматься домашними проблемами, а одиноких Козерогов ждет романтическое свидание. Гороскоп советует знаку зодиака больше внимания уделить своему здоровью – совершать прогулки на свежем воздухе, даже если погода к этому не располагает.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеям 5 августа космос поможет добиться желаемого. Гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться от необоснованных расходов, чтобы в бюджете не появилась дыра, так как рассчитывать на скорые поступления Водолеям не приходится. Взаимоотношения в семье и с близкими в течение ближайшего времени будут безупречными. Позаботиться Водолеям нужно о здоровье. Представителям знака зодиака 5 августа внимательнее нужно отнестись к своему рациону и пополнить его полезными микроэлементами и витаминами.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Рыбам 5 августа космос сулит благоприятный день во всех отношениях. На знак зодиака обратит внимание человек, способный предложить высокооплачиваемую работу. По гороскопу продуктивность интеллектуального труда Рыб очень вырастет. Знак зодиака сегодня будет генерировать одну оригинальную идею за другой, связанных в основном с обустройством быта. Одиноким Рыбам гороскоп рекомендует сегодня заняться обновлением своего имиджа, чтобы окунуться в новый роман во всеоружии.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников