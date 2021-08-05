Гороскоп на сегодня 6 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 6 августа, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет продвижение по службе, кого изменения в личной жизни, кто сорвет крупный куш, а кому предстоит преодолевать трудности и решать проблемы

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 6 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 6 августа космос обещает покровительство человека преклонного возраста, в тоже время советует знаку зодиака не отказываться сегодня от дополнительных нагрузок. Эмоциональная нестабильность и повышенная раздражительность Овнов могут привести к крупной ссоре с близкими людьми. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить больше дипломатичности, что поможет создать благоприятные условия для укрепления семейного уюта.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцам 6 августа нестандартный подход поможет справиться с любыми задачами – космос обещает благоприятный период для финансовых операций. В то же время гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить сдержанность, так как резкость в высказываниях может отрицательно сказаться на результатах работы, а также стать причиной финансовых потерь. Гороскоп рекомендует Тельцам следить за своим здоровьем – вероятно обострение хронических заболеваний.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецам 6 августа гороскоп рекомендует посвятить повышению квалификации – новая информация сегодня будет усваиваться гораздо быстрее, чем обычно. Благоприятно для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Гороскоп рекомендует знаку зодиака провести вечер с родными и друзьями, ибо в последнее время Близнецы мало времени уделяют близким людям. Звезды советуют знаку зодиака ежедневно заниматься спортом, в противном случае могут заработать гиподинамию.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Раку 6 августа космос обещает прогресс в делах. Серьезность и ответственность представителей знака зодиака поможет им сегодня добиться расположения и уважения коллег. День будет полон волнений и переживаний, поэтому гороскоп рекомендует Раку уединиться вечером и разобраться в своих мыслях. Знаку зодиака нужно позаботиться о своем питании – разнообразить свой рацион сырами и овощными салатами. А вот от выпечки и полуфабрикатов сегодня лучше воздержаться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам 6 августа звезды благоволят. У представителей знака зодиака сегодня появится возможность существенно поправить свое материальное положение. Правда эмоциональная нестабильность и повышенная раздражительность Льва может привести к ссоре с близкими людьми. Любовь знака зодиака к риску сегодня может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, поэтому гороскоп рекомендует Львам исключить 6 августа физические нагрузки и употребление алкогольных напитков.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

По гороскопу Девы 6 августа готовы творить что-то необычное, выходящее за привычные рамки. В тоже время звезды не советуют знаку зодиака пускаться в сомнительные авантюры, особенно если в них попытается втянуть малознакомый человек. Эмоциональное состояние Дев сегодня нестабильно. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сдерживать эмоции, а вечер провести в спокойной обстановке, наслаждаясь классической музыкой.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам 6 августа гороскоп не рекомендует начинать новые проекты. Представителям знака зодиака нужно быть экономнее, так как в ближайшем будущем финансовых поступлений ожидать не приходится. Благоприятно сегодня для решения личных проблем – прогулка с семьей доставит Весам массу положительных эмоций. Гороскоп не советует знаку зодиака заводить сегодня откровенные разговоры, если не хотят услышать в ответ что-то неприятное.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионам 6 августа звезды советуют посвятить силы и время финансовым вопросам – высока вероятность получить материальное вознаграждение. У представителей знака зодиака сегодня возможен и профессиональный рост. Благоприятно сегодня для смены обстановки, поиска нового дома и других схожих хлопот. Если Скорпионы хотят сбросить пару лишних килограммов, то гороскоп рекомендует начать диету 6 августа – вес будет уходить постепенно, но легко. Отношения с партнером у знака зодиака налаживаются.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцов 6 августа гороскоп призывает не вкладывать деньги в сомнительные операции и не заключать договоры с непроверенными партнерами. Чтобы избежать конфликтов, представителям знака зодиака нужно обуздать эмоции и проявить больше выдержки. Гороскоп рекомендует Стрельцам проявить повышенное внимание к партнеру. Семейным представителям знака зодиака нужно вспомнить о дипломатии и урегулировать конфликты мирным путем.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козерогам 6 августа космос не советует браться за те проекты, которые знаку зодиака явно не по силам. У Козерога сегодня появится возможность заработать там, где они и не ждали, но пренебрегать основной работой в угоду быстрому заработку не стоит. По гороскопу Козерог должен обратить внимание на свой рацион и режим дня, так как правильное питание и полноценный отдых положительно отразятся на работоспособности и здоровье знака зодиака.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеям 6 августа звезды обещают успешный день. Представителям знака зодиака нужно решить много различных проблем как на работе, так и в личной жизни. Гороскоп не рекомендует Водолеям играть сегодня в азартные игры и спорить на деньги, так как фортуна не на стороне представителей знака зодиака. Водолеям нужно больше двигаться и заниматься физическими упражнениями – благоприятно сегодня для пеших прогулок на свежем воздухе.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Рыб 6 августа ждет отличный день для новых деловых знакомств – благоприятно сегодня для общения с начальством и влиятельными людьми. По гороскопу из-за стремления Рыб доминировать, отношения в семье сегодня могут ухудшиться. Знаку зодиака нужно больше внимания уделять решению бытовых проблем. Гороскоп советует Рыбам не употреблять мясные продукты и спиртные напитки, так как это может плохо отразиться на здоровье знака зодиака.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников