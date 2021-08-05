Украина ужесточила правила въезда в страну из-за пандемии

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Власти Украины ужесточили правила пересечения границ страны - решение о введении ряда ограничений было принято Кабмином страны в июле, оно вступило в действие 5 августа, передает Sputnik Беларусь.

Для пересечения границы теперь необходимо будет сдать тест на COVID-19 и отбыть самоизоляцию в течение десяти или четырнадцати дней. Отсчет самоизоляции начинается через 72 часа после прибытия в Украину. На мобильном устройстве в обязательном порядке необходимо установить специальное приложение "Вдома". Без него в страну украинские пограничники не пустят.

Для иностранных граждан обязательным остается предъявление страхового полиса и одного из трех документов: отрицательный ПЦР-тест/экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справка о полной вакцинации.

Тем не менее самоизоляция не будет нужна иностранцам со страховым полисом и документом, подтверждающим полную вакцинацию.

Полная вакцинация должна быть проведена одним из препаратов, включенных ВОЗ в список разрешенных, или быть указанной в одном из международных договоров о взаимном признании документов про вакцинацию от коронавируса или о взаимном признании COVID-сертификатов, уточняет Госпогранслужба Украины.

Для въезда в Украину иностранцев и граждан Украины из России и Индии действуют особые правила. Они также распространяются на тех людей, которые были в России или Индии 7 дней за последние 14 дней.

Эти люди должны пройти двухнедельную самоизоляцию без права прекратить ее досрочно. Это связано с широким распространением штамма "дельта".