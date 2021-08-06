Гороскоп на сегодня 7 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 7 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели – подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 7 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

У Овнов 7 августа наступает благоприятный период – у представителей знака зодиака появится сегодня шанс улучшить свое материальное положение и заложить фундамент для обеспеченной жизни. Овнам гороскоп рекомендует быть готовыми к большим нагрузкам на работе и не стесняться делегировать часть своих обязанностей, если есть такая возможность. Знаку зодиака следует больше внимания уделять тем, кто им дорог. Одиноких Овнов ждут сегодня интересные, но непродолжительные знакомства.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцам 7 августа космос благоволит. Успехи в коммерческой области сегодня будут зависеть от умения знака зодиака договориться и правильно использовать свои деловые связи. Благоприятно сегодня для планирования и начала новых дел. Гороскоп рекомендует Тельцам рационально использовать жизненные силы, иначе почувствуют их недостаток. Звезды советуют знаку зодиака не критиковать членов семьи и не искать во всем недостатки, а позволить второй половине проявить себя. Одиноких Тельцов ждет сегодня романтическая встреча.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

По гороскопу у Близнецов 7 августа серьезных изменений в отношении карьерного роста и в финансовом плане не ожидается. Звезды советуют знаку зодиака не посещать сегодня многолюдных мест, особенно рынков и супермаркетов, ибо есть вероятность потерять кошелек или стать жертвой карманника. На личном фронте все благополучно – отношения Близнецов с близкими людьми будут безупречными. Одиноким представителям знака зодиака, желающим найти свое счастье, гороскоп советует посещать культурные мероприятия.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Раков 7 августа ждет противоречивый день. Представителям знака зодиака придется выслушивать необоснованные претензии начальства. Благодаря поддержке космоса Раки смогут выйти из затруднительного положения и получить непредвиденную прибыль. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить внимание к любимому человеку, благодаря чему возникнет шанс обрести настоящую любовь. Тяжелый труд сегодня может навредить организму Раков. Гороскоп рекомендует знаку зодиака отложив дела, хорошенько отдохнуть.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам 7 августа космос сулит удачный день для укрепления позиций на работе и решения накопившихся дел. Представители знака зодиака сегодня столкнутся с дилеммой и им придется искать разумный баланс между возможным и желаемым, потратить имеющиеся средства на то, что нужно, или на то, что хочется. Гороскоп не рекомендует Львам осуществлять 7 августа коммерческие операции, так как они будут убыточными. Одиноким представителем знака зодиака нужно сегодня уединиться, чтобы разобраться в собственных желаниях.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Девам 7 августа придется кардинально изменить свои планы. У знака зодиака сегодня могут возникнуть на работе недоразумения из-за искажения фактов и финансовые проблемы. У Дев появится возможность извлечь полезный опыт из прошлых ошибок и укрепить семейные связи. Одиноких представителей знака зодиака ожидает романтическая встреча, которая по гороскопу перерастет в серьезные отношения. Девам гороскоп советует успокоить сегодня нервы валерианой или чаем из пустырника.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весам 7 августа предстоит сложный день, связанный с материальными потерями и неудачами в личной жизни. Знак зодиака ожидает достаточно активный и насыщенный день – большую часть времени Весы проведут на работе. Семейные Весы будут наслаждаться домашним уютом – знак зодиака сплотит отношения со второй половиной общими делами. Проблем со здоровьем у Весов нет, но знаку зодиака следует воздержаться от излишеств, отказаться от спиртных напитков и правильно питаться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

По гороскопу Скорпионов 7 августа ждут перемены и преобразования. Представители знака зодиака познакомятся с новыми людьми, которые помогут впоследствии продвинуться по карьерной лестнице. Скорпионов ждет сегодня повышение зарплаты или неожиданная прибыль. Гороскоп рекомендует семейным Скорпионам сдержать эмоции, чтобы не доводить до конфликта, а одиноким представителям знака зодиака обещает встречу с любимым человеком. Благоприятно сегодня для улучшения здоровья. Скорпионы избавятся от вредных привычек.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцам 7 августа космос сулит удачу для начала новых дел. По гороскопу представители знака зодиака смогут включиться в долгосрочные проекты и привлечь к их реализации единомышленников. Стрельцам нужно рационально использовать свою жизненную энергию и не тратить силы в пустых разговорах. В тоже время гороскоп советует знаку зодиака сдерживать сегодня свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами и знакомыми. Возможно обострение отношений в семье, но Стрельцы смогут решить все вопросы.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

По гороскопу Козерогам 7 августа нужно переосмыслить свои жизненные ценности и возможно подумать о смене работы. Но пока этот судьбоносный момент не настал, звезды советуют представителям знака зодиака навести порядок в рабочих документах, чтобы не получить нагоняй при очередной проверке. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака избегать сегодня физических нагрузок и не брать на себя дополнительных обязательств. Благоприятно 7 августа для поиска второй половинки.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеям 7 августа нужно быть осторожными в денежных вопросах – рядом со знаком зодиака может оказаться недобросовестный человек, склонный к обману и подлости. Водолеям нужно заняться вопросами самоорганизации и уделить внимание даже незначительным мелочам. А вот при общении с незнакомыми людьми знаку зодиака нужно соблюдать осторожность. Отношения семейных Водолеев со второй половинкой будут испытаны на прочность. Для одиноких представителей знака зодиака наступило время перемен.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Рыбам 7 августа гороскоп рекомендует проявить больше усердия и фантазии для достижения поставленных целей. Высокие дивиденды представители знака зодиака сегодня получат от финансовых вложений. Звезды советуют Рыбам не полагаться на удачу и проявить сегодня осторожность в отношениях с людьми, от которых знак зодиака зависит. Семейным Рыбам по гороскопу нужно вырваться из круговорота серых будней и сменить обстановку. А одинокие представители знака зодиака могут 7 августа встретить свою вторую половину.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников