Гороскоп на сегодня 8 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 8 августа, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 8 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 8 августа космос обещает удачный день. Представители знака зодиака могут смело заключать сделки и совершать крупные покупки – они будут оправданы. Гороскоп Овнам советует тщательно проверять всю поступающую информацию, чтобы избежать конфликта с близким человеком. Перемена обстановки благотворно отразится на настроении Овнов. Звезды советуют знаку зодиака отправиться сегодня за город с друзьями, ибо возможность пообщаться с приятными людьми поможет зарядиться им позитивом.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 8 августа звезды помогут подняться по карьерной лестнице и получить новый источник дохода, что позволит знаку зодиака решить накопившиеся материальные проблемы. Благоприятно и для личных отношений – Тельцы смогут избавиться от недопонимания и простить со второй половинкой друг другу все давние обиды. А вот одиноким представителям знака зодиака выяснять сегодня отношения с партнером гороскоп не советует – лучше перенести этот разговор на более благоприятное время.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецов 8 августа ожидают денежные подарки и сюрпризы. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не упустить свой шанс. Щедрость и великодушие Близнецов оценят в семье по достоинству, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака не сдерживать чувства. По расположению планет Близнецы 8 августа могут подхватить инфекцию, поэтому им не следует сегодня пользоваться общественным транспортом. Одиноких Близнецов ждет сегодня романтическое свидание, которое перерастет в серьезные отношения.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

По гороскопу Раки 8 августа могут заключать выгодный контракт – звезды советуют знаку зодиака копить деньги и силы на рывок, который предстоит. Раку не стоит сегодня менять работу, даже если очень хочется – лучше дождаться более благоприятного периода. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не афишировать планы, особенно касающиеся личной жизни. Раки должны сегодня сдерживать эмоции и не возмущаться, если придется заниматься не тем, чем планировали.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

У Львов 8 августа появится возможность проявить все свои способности и блеснуть талантами. Изобретательность, шарм и неуемная фантазия помогут представителям знака зодиака разрешить любые трудности. Нескончаемые семейные проблемы выбили Львов из привычной колеи, но гороскоп советует знаку зодиака вооружиться терпением, так как само собой все наладится через несколько дней. Легкий флирт поднимет самооценку одиноких Львов и поможет обрести уверенность в себе.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Для Дев 8 августа благоприятно для начала нового дела. По гороскопу знак зодиака обладает достаточными знаниями и опытом, чтобы принять верное решение. Девы получат интересное предложение от малознакомого человека, но принять его или нет решать знаку зодиака лично. Гороскоп рекомендует одиноким представителем знака зодиака сегодня уединиться и разобраться в собственных чувствах. Чтобы избежать проблем со здоровьем Девам нужно своевременно обследоваться и соблюдать правильный режим питания.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весы 8 августа могут получить выгодное деловое предложение, которое представители знака зодиака должны хорошо обдумать. Благоприятно сегодня для заключения крупной финансовой сделки и приобретения недвижимости. Гороскоп советует Весам не использовать родственные связи в личных целях, чтобы не испортить репутацию. Пылкость знака зодиака может стать препятствием на пути решения дел, а причиной конфликтной ситуации может стать отсутствие дипломатических талантов.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 8 августа гороскоп рекомендует не проявлять слишком заметно свои лидерские качества, чтобы не растерять друзей и поклонников. Звезды советуют знаку зодиака не слишком беспокоиться о финансовой стабильности, так как за расходами последуют денежные поступления. Самочувствие Скорпионов сегодня может ухудшится - могут беспокоить боли в спине. Одиноким представителям знака зодиака, мечтающим встретить вторую половинку, гороскоп советует внимательно смотреть сегодня по сторонам.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам 8 августа гороскоп не рекомендует добиваться прорыва в делах – неблагоприятный день для коренных изменений. Сегодня в первой половине знак зодиака столкнется с мелкими трудностями, которые откладывал в долгий ящик. А от материальных соблазнов Стрельцам лучше отказаться, тем более если хотят осуществить давнюю мечту. Гороскоп советует представителям знака зодиака быть сегодня более заботливыми к близкому человеку.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козероги 8 августа смогут начать новое дело. Знаку зодиака удастся сегодня проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что обязательно заметит начальство. Лучшей наградой для Козерогов станет воплощение в жизнь намеченных планов, способных принести знаку зодиака материальный успех. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака подумать об оздоровлении организма – звезды советуют делать легкую зарядку и дыхательные упражнения.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 8 августа гороскоп рекомендует воздержаться от активной деловой деятельности. Благоприятно сегодня для улучшения семейных отношений. Гороскоп рекомендует знаку зодиака провести с любимым человеком все свободное время, что упрочит их союз. Перепады в настроении Водолеев будут преследовать весь день. Несмотря на это, никто не сможет выбить почву из-под ног представителей знака зодиака. Одиноких Водолеев ждет сегодня романтическая встреча.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыб 8 августа гороскоп призывает проявлять крайнюю осторожность во время заключения крупных сделок, тщательно проверять подписываемую документацию, чтобы избежать юридических проблем. Знаку зодиака самостоятельно придется заниматься многими домашними вопросами, но на помощь со стороны надеяться не стоит. Одиноким Рыбам гороскоп рекомендует не начинать любовный роман, так как сегодня не благоприятное для этого время.

Материал подготовлен на основе открытых источников