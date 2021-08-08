Гороскоп на сегодня 9 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 9 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет улучшить материальное положение, кому – подняться по карьерной лестнице, а кому предстоит решать текущие проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 9 августа космос поможет добиться успехов во всех своих начинаниях – представители знака зодиака смогут продвинуться в профессиональной сфере. Но гороскоп предупреждает Овнов, что перевод на новую должность предполагает и новый уровень ответственности. Новые знакомства знаку зодиака принесут сегодня, скорее всего, усталость и разочарование, но гороскоп советует знаку зодиака не унывать. Настроение Овнам поднимет отдых и общение с близкими, а любимый человек окружит заботой.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 9 августа космос поможет решить проблему, которая отнимала у знака зодиака практически все силы и время. В профессиональной деятельности Тельцов ожидают конфликтные ситуации и неудовлетворение сделанной работой. Гороскоп советует знаку зодиака быть осторожнее с деньгами и не тратить слишком много. Отношения семейных Тельцов пройдут проверку на прочность, а одиноких представителей знака зодиака в личной жизни сегодня ждут большие перемены.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 9 августа гороскоп не рекомендует назначать важные встречи и заниматься ответственными делами, выполнение которых требует максимальной концентрации. Представителям знака зодиака удастся решить накопившиеся финансовые проблемы благодаря неожиданному денежному поступлению. Гороскоп советует Близнецам, желающим сбросить вес, устроить сегодня разгрузочный день и очистить организм. Одиноких Близнецов ожидает романтическая встреча.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 9 августа звезды советуют не принимать важных решений и не менять сегодня работу или партнеров. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака перестать делать колкие замечания в адрес второй половинки и советует организовать совместный отдых, который сгладит напряженность в отношениях с любимым человеком. Одиноких Раков ожидает романтическая встреча. Гороскоп советует знаку зодиака позаботиться о своем здоровье, заняться профилактикой заболеваний и получить консультации специалистов.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам 9 августа гороскоп не рекомендует брать банковский кредит или деньги в долг – представителям знака зодиака будет сложно выполнить долговые обязательства. Настроение Львов сегодня будет во многом зависеть от того, получает знак зодиака удовольствие от выполняемой работы или нет. Гороскоп не советует знаку зодиака сегодня браться за решение задач, превышающих их возможности – Львам следует строить реальные планы, а не хвататься за несколько дел одновременно, чтобы не потерпеть неудачу.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 9 августа гороскоп советует не начинать новый проект, пока они не заручатся поддержкой влиятельных покровителей. А вот планировать крупные сделки и дорогостоящие покупки знаку зодиака сегодня не стоит. Девам 9 августа нужно вести себя более сдержанно, чем всегда, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. Представителям знака зодиака, чтобы поддерживать себя в тонусе, гороскоп рекомендует делать ежедневно комплекс спортивных упражнений.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам 9 августа гороскоп рекомендует заняться повышением квалификации и пройти курсы переподготовки. Благоприятно сегодня для планирования предстоящего мероприятия - вечеринки, развлекательной поездки или чего-то в этом роде. Благоприятно 9 августа для любви и романтических приключений – Весы могут встретить сегодня свою вторую половинку. Для сохранения здоровья и формы гороскоп советует представителям знака зодиака начать сегодня курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 9 августа нужно посвятить повышению квалификации и обучению. Представителям знака зодиака гороскоп не рекомендует сегодня вступать в конфликты с начальством, доказывая свою правоту. Скорпионам нужно обратить внимание на здоровье – у представителей знака зодиака может проявиться сегодня аллергическая реакция, поэтому им нужно исключить употребление экзотичных блюд и принимать необходимые препараты. Одиноких Скорпионов ждет судьбоносная встреча.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам 9 августа космос гарантирует профессиональный успех, если знак зодиака сегодня ярко себя проявит. Гороскоп не рекомендует Стрельцам доверять сегодня незнакомым людям, особенно если они обещают помочь заработать легкие деньги. Знаку зодиака нужно заняться 9 августа самообразованием и ограничить себя еде и в употреблении спиртных напитков. Завязать романтическое знакомство одиноким Стрельцам поможет чувство юмора и благоприятное расположение духа.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 9 августа придут в голову оригинальные мысли – гороскоп советует знаку зодиака рискнуть, так как смелые решения приведут к результату, о котором они даже и не мечтали, хотя на материальном положении идеи никак не отразятся. Козерогам не стоит сегодня полагаться только на собственное мнение – гороскоп рекомендует знаку зодиака прислушаться к советам человека, мнению которого они доверяют. Чтобы улучшить качество рациона и здоровье своей кожи, Козерогам нужно есть свежие фрукты и пить много воды.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 9 августа космос сулит успех в любых начинаниях – гороскоп рекомендует представителям знака зодиака сконцентрироваться на главном и не суетиться. Благоприятно сегодня для финансовой работы, заключения выгодной сделки или крупной покупки. Звезды советуют Водолеям не верить в провокацию и домыслы недоброжелателей, которые попытаются рассорить знак зодиака с любимым человеком. А в отношениях с близким человеком Водолеи должны правильно расставить приоритеты и достичь определенности.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 9 августа космос подарит удачный день – представители знака смогут сегодня выдвигать свои деловые предложения и требовать от начальства повышения. Гороскоп рекомендует Рыбам более тщательно планировать свой бюджет и не позволять себе бездумные траты, чтобы ситуация с финансами не вышла из-под контроля. Знаку зодиака больше внимания сегодня нужно уделить семье и домочадцам, поскольку рабочие проблемы будут занимать практически все время знака зодиака и попросту сил на семейные дела не останется.

Материал подготовлен на основе открытых источников