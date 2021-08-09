Гороскоп на сегодня 10 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 10 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 10 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Овнам 10 августа космос обещает удачный день – успех в заключении сделок и коммерческих операций сегодня обеспечат знаку зодиака положительные тенденции. Гороскоп советует Овнам при появлении дополнительных финансов, избавиться сначала от имеющихся долговых обязательств, а затем уже тратить по своему усмотрению. Семейным представителям знака зодиака предстоят приятные хлопоты – подготовка к юбилею и встреча гостей. Одиноких Овнов ждет сегодня романтический вечер.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам 10 августа гороскоп советует сменить обстановку и развеяться в обществе приятных людей. Небольшие финансовые поступления помогут знаку зодиака обеспечить текущие потребности. Настроение Тельцов сегодня будет неровным, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранять спокойствие и не выплескивать на окружающих негатив. В тоже время, звезды советуют Тельцам не скрывать свои эмоции от родных людей, поддержка которых сегодня знаку зодиака понадобится.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 10 августа гороскоп рекомендует просто исполнять свои текущие обязанности. Знаку зодиака могут скоро понадобится деньги, поэтому представителям знака зодиака нужно подумать о дополнительном источнике дохода. Семейных Близнецов ожидают сегодня приятные новости. Финансовое положение знака зодиака значительно улучшится. Гороскоп советует Близнецам не нервничать сегодня и не перенапрягаться, так как самочувствие может ухудшиться.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раку 10 августа космос сулит благоприятный день. Представители знака зодиака могут сегодня смело воплощать в жизнь давно намеченные планы. Благоприятно сегодня и для успешного роста доходов. Гороскоп рекомендует Ракам деликатно сегодня поставить на место родственников, которые постоянно лезут со своими советами в личную жизнь знака зодиака. В тоже время Раки должны ограничить себя в еде и употреблении спиртных напитков, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львы 10 августа примут участие в выгодном проекте. Знаку зодиака понадобится довольно крупная сумма, поэтому гороскоп рекомендует воздержаться от ненужных расходов. В целом 10 августа будет сложным как физически, так и душевно, поэтому звезды советуют провести вечер спокойно в кругу семьи и друзей. Львам не нужно сегодня перегружать желудок, чтобы не вызвать обострения хронических заболеваний. Одиноким представителям знака зодиака нужно разобраться в своих чувствах.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам 10 августа космос обещает успех в деловом общении. Представители знака зодиака смогут сегодня заинтересовать спонсоров своими идеями. Изменится ситуация к лучшему и с финансами. Благоприятно сегодня и для личной жизни. Гороскоп рекомендует знаку зодиака перевести отношения из дружеских в любовные. Девам, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, звезды рекомендуют добавить в свой рацион продукты, богатые витамином "С" и избегать интенсивных физических нагрузок.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весов 10 августа ждет сложный день – возможны серьезные провокации и конфликты. Эмоциональный фон представителей знака зодиака сегодня будет слишком бурный, что может навредить карьере и станет причиной раздражения и усталости. Поэтому гороскоп рекомендует вечер провести в кругу семьи. На фоне напряженности, самочувствие Весов сегодня может ухудшиться – лучшим лекарством для знака зодиака станет посещение бассейна или просто прогулка на свежем воздухе.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионам 10 августа гороскоп не рекомендует принимать важные решения. Для удачного разрешения дел представителям знака зодиака желательно дождаться более благоприятного периода. Скорпионам следует более бережливо относиться к своим финансам, чтобы не столкнуться с денежными трудностями. Благодаря поддержке близких людей и ненавязчивой атмосфере день пролетит быстро, однако знаку зодиака следует опасаться нечистоплотных коллег и пакостей со стороны конкурентов.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцам 10 августа звезды сулят финансовое благосостояние. По гороскопу деньги сами будут проситься в карман представителей знака зодиака. Стрельцы смогут сегодня проявить себя с блеском, однако знаку зодиака следует определить границы своих возможностей. Благоприятно сегодня для романтических свиданий. Гороскоп рекомендует знаку зодиака уделить внимание своему рациону и помнить, что от качества питания зависит не только физическое здоровье, но и душевное состояние.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам 10 августа космос поможет открыть в себе новые таланты и реализовать задуманные идеи. Внимания Козерогов потребуют накопившиеся дела, возможны разногласия с домочадцами. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить мудрость, чтобы не ссориться по пустякам и не доводить до конфликта. Звезды советуют Козерогам сократить физическую нагрузку и больше внимания уделить здоровому питанию. Одиноких представителей знака зодиака ждет судьбоносная встреча.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям 10 августа придется работать засучив рукава, чтобы не подвести начальство, которое рассчитывает на знак зодиака. Благоприятно сегодня для любых финансовых операций – Водолеи смогут брать ссуды и делать вклады. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не обострять ситуацию, если произойдет конфликт с любимым человеком. Косметические процедуры пойдут сегодня Водолеям на пользу. Гороскоп советует знаку зодиака делать физические упражнения, при которых задействованы все мышцы тела.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Рыбам 10 августа гороскоп рекомендует воздержаться от новых проектов и выполнять только свои рабочие обязанности, ибо активность сегодня только навредит знаку зодиака. Материальное положение Рыб значительно укрепится, но представителям знака зодиака не следует перегружаться и нервничать, чтобы не спровоцировать проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Поэтому гороскоп советует Рыбам отдохнуть на свежем воздухе, чтобы набраться сил и положительных эмоций.

Материал подготовлен на основе открытых источников