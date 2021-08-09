Антиваксеры в Лондоне штурмуют штаб-квартиру Би-би-си

Один из участников акции произнес речь, в которой обвинил вещателя в отсутствии правдивой информации относительно вакцин

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Противники "санитарных паспортов" и вакцинации детей от коронавируса пытаются прорваться в штаб-квартиру Би-би-си в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что полицейские с трудом сдерживают напор толпы перед входом в здание в лондонском районе Уайт-Сити.

Представитель правоохранителей сообщил изданию Mirror, что пока никто из участников беспорядков не был арестован.

Газета отмечает, что штаб-квартира Би-би-си была расположена в Уайт-Сити до 2013 года. Сейчас это здание занимает BBC Studioworks - коммерческий филиал британского национального вещателя.

Как сообщает газета Independent, собравшиеся скандируют: "Вам должно быть стыдно". Один из участников акции произнес речь, в которой обвинил вещателя в отсутствии правдивой информации относительно вакцин.