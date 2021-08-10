Коронавирус превратится в обычную простуду – британский профессор

Профессор Пол Хантер полагает, что дельта-штамм является конечной точкой коронавируса, и это позволяет надеяться, что худшая часть пандемии уже позади

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной формой простуды, передает научный журнал The Spectator.

При этом, британский профессор отмечает, что SARS-CoV-2 никуда не денется и, вероятно, будет неоднократно заражать человечество. Но, вместе с тем, после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал даже падать.

Хантер полагает, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме. Так, уже сейчас штамм "дельта" чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

"Новые штаммы чреваты проблемами – они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм "дельта" может стать конечной точкой вируса", – полагает Хантер.

Поэтому профессор полагает, что худшая часть пандемии уже позади – по крайней мере, в Великобритании. Однако населению в любом случае потребуется ревакцинация.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в будущем коронавирус станет таким же управляемым заболеванием как грипп, поскольку для борьбы с ним уже разработали вакцины. Он подчеркнул, что в России появятся адекватные способы борьбы с инфекцией, которые вытеснят ее и превратят в вакциноуправляемую.

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