Гороскоп на сегодня 12 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 12 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 12 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды советуют Овнам сконцентрироваться на профессиональных делах, которые требуют максимального внимания. Взамен получите максимальные результаты, но с приложением необходимых условий. 12 августа Овны чувствуют себя прекрасно, с отличным расположением духа. Поэтому день отлично подходит для пеших прогулок или пикника.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

У Тельцов в этот день могут возникнуть трудности, поэтому не стоит стесняться просить помощи. Тельцам не рекомендуется начинать новые дела, лучше покончить с делами, которые в стадии завершения. Также стоит отказаться от крупных покупок. Сегодня не лучший день для этого. День отлично подойдет для того, чтобы отвлечься от дневной суеты, уединиться дома, обеспечьте себе максимальный комфорт.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам следить за своим здоровьем – возможно ухудшение состояния. День также может принести трудности, но они не помешают Близнецам довести дела до конца, что, конечно, потребует усилий. Завершить день можно будет семейным ужином или пригласить старых друзей. Это поможет укрепить семейные узы и взаимопонимание.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Самая плодотворная часть дня – первая половина, поэтому не стоит откладывать дела на потом. Есть шанс решить и финансовые проблемы, навести порядок в делах, но для этого может понадобиться помощь. Конец недели Ракам следует посвятить решению домашних проблем, отдыху и семейному досугу. Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

День принесет Львам неудачу именно в том деле, на которое они надеялись больше всего. Однако не стоит волноваться раньше времени, изучите ситуацию, скорее всего вы выясните, что не так уж все и плохо. Звезды предупреждают и о неожиданных проблемах в личной жизни – ссоры из-за ревности или пренебрежительного отношения партнера. День подходит для подготовки каких-то семейных мероприятий, планирования отпуска или путешествий.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

12 августа Девы энергичны, справляются со всеми задачами и удача на их стороне. Дев больше всего будут волновать финансовые проблемы. Это связано с тем, что знак не может определиться в жизни и найти свой путь. Остерегайтесь ссоры из-за ревности в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров и соседей. Также не стоит начинать новых дел.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

У Весов будет насыщенный и интересный день, могут появиться новые идеи, однако избежать трудностей все же не удастся. Стоит быть внимательней там, где дело касается денег. День будет благоприятен для коммерческих сделок и крупных приобретений. В семье могут возникнуть небольшие проблемы, следует быть снисходительнее к близким. Также не следует давать обещаний.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

У Скорпионов утро будет благоприятным, возможны хорошие новости, приятные сюрпризы, поэтому знак будет пребывать в хорошем настроении. Однако продлиться это недолго – эмоциональный фон нестабилен. Нелегко будет найти общий язык и с представителями противоположного пола. Скорпионы смогут навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

У Стрельцов 12 августа тяжелый и опасный день – виной всему нерешительность, сомнения, ложные советы. Неблагоприятный день для всех видов деятельности, однако, чем сдержаннее Стрельцы будут вести себя, тем лучше для их психического здоровья. Звезды советуют посвятить этот день отдыху, культурным мероприятиям, поездкам загород и прогулкам.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козерогам 12 августа лучше не перегружать себя, это может негативно сказаться на самочувствии. Не исключены мелкие бытовые неприятности, что не сильно скажется на дне в целом, но и не украсят его. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или потакания собственным слабостям вы не сможете достигнуть задуманной цели. Остерегайтесь ссоры в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеев ждет благоприятный день для общения, поэтому стоит провести встречи в непринужденной обстановке. Обратите внимание на интуицию – она подскажет что и кому лучше сказать, к кому обратиться за помощью. Водолеев ожидают разочарования и проблемы, но ситуация не безнадежна. Стоит сохранить спокойствие, тогда выход найдется.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

У Рыб подходящий день для завершения дел и анализа полученных результатов. Мелкие трудности будут преодолены, а к серьезным пока лучше не приближаться. Вероятны денежные поступления, подарки, финансовое положение в целом становится более стабильным. День благоприятен для поездок и путешествий, проведения выставок, конкурсов и концертов.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников