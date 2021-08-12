Гороскоп на сегодня 13 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 13 августа придется заняться задачами, которые не вызывают у них ни интереса, ни вдохновения. Возможно урегулирование рабочих конфликтов, но неприятный осадок еще долго будет чувствоваться в отношениях с коллегами. Отлично пройдут финансовые операции, подписание документов. Возможна прибыль или аванс за работу. Также гороскоп советует знаку обновить свой образ – это подходящий день.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Большую часть времени Тельцов в этот день отнимут семейные заботы, улаживание конфликтов с родственниками и решение бытовых проблем. На легкие успехи также рассчитывать не приходится, если хотите чего-то добиться – приложите для этого достаточно усилий. В этот день не стоит быть жадным. Сделайте подарок себе или близким.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецов ждет скорее спокойный, нежели плодотворный день. Не беритесь за новые большие проекты, не надо экспериментировать, ограничьтесь рутинными задачами. Близнецам повезет в финансовом плане, даже крупнее, чем могли рассчитывать. Больше прислушивайтесь к себе, а не к тем, кто плохо разбирается в технических вопросах. Интуиция поможет и в любовных отношениях.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Деловые планы лучше осуществить до полудня, после будет сложнее прийти к единому мнению. Гороскоп советует Ракам уделить особое внимание здоровью – заняться спортом и пересмотреть питание. Это может стать полезной привычкой в будущем. Вечером лучше забыть о работе, провести время с семьей, прогуляться с детьми или увидеться с родителями. Однако не стоит раздражаться, даже если что-то пойдет не так.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львам 13 августа принесет неудачу в том деле, на которое они надеялись. Если Лев поймет, ради чего пытается достичь успеха, то к нему будет проще прийти. Также звезды не советуют брать крупные займы, даже в самых сложных ситуациях. Конфликтным будет день и в отношениях, Львы весь день будут конфликтовать со второй половинкой, причины споров будут разными.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Для Дев этот день должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Что касается рабочих моментов, то Гороскоп советует быть непреклонными, не позволять другим диктовать условия – сейчас вы в наиболее выигрышном положении. В семейных делах лучше сначала советоваться с близкими. Отношения с партнером наладятся при условии обоюдного стремления к гармонии.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Весов ждет благоприятный день, который подойдет для решения многих вопросов. С делами удастся справиться благодаря помощи новых знакомых или людей, которые прежде вас не поддерживали. Изобретательность Весов поможет произвести на свет множество ярких и удивительных идей. Также знаку удастся понравиться человеку, который давно симпатичен.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионы чувствуют себя бодро и игриво, любые начинания будут казаться вам чрезвычайно увлекательными и интересными. 13 августа постарайтесь не отходить от привычного графика работы, это поможет сохранить полную стабильность. Дома у Скорпионов все хорошо – взаимопонимание, гармония и уют. Вечером смело идите развлекаться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

У Стрельцов вероятен большой прогресс в деле, над которым долго трудились. Интуиция также не подведет – Стрельцы легко обойдут ловушки, расставленные недругами. День отлично подойдет для неформального общения и отдыха в кругу друзей. Несмотря на то, что в финансах у вас все четко распланировано, в этот день можно позволить себе непредвиденные траты.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козероги 13 августа пребудут в отличном настроении, светясь добротой и позитивной энергией. Женщины-козероги будут пользоваться небывалым спросом у мужчин. Не стоит относиться к этому как к интригам, возможно, это ваша любовь. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит интеллект, особенно, если он противоречит интуиции.

Лучше распланировать свой каждый шаг. С деньгами будьте осторожны, не станьте жертвой мошенников.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеев 13 августа ждут неожиданные финансовые вливания в бюджет. Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий. Не стоит зацикливаться на идеях, которые придут вам в голову сегодня, они вряд ли будут иметь какой-то положительный результат.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Благодаря затраченным усилиям Рыб на работе, может выпасть уникальный шанс. Начальство оценит ценного сотрудника, и решит, что именно вы достойны получения привлекательного бонуса. Возможно, Рыбы захотят поделиться своими проблемами с другими, однако не стоит слепо доверять приятелям. В противном случае вероятны необратимые изменения в личной жизни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников