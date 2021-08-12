11:05 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

Гороскоп на сегодня 13 августа 2021 по знакам зодиака

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/01/250512072.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210812/252554902/Goroskop-na-segodnya-13-avgusta-2021-po-znakam-zodiaka.html

Астрологический прогноз на пятницу рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам 13 августа придется заняться задачами, которые не вызывают у них ни интереса, ни вдохновения. Возможно урегулирование рабочих конфликтов, но неприятный осадок еще долго будет чувствоваться в отношениях с коллегами. Отлично пройдут финансовые операции, подписание документов. Возможна прибыль или аванс за работу. Также гороскоп советует знаку обновить свой образ – это подходящий день.

Овен
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Овен

Телец

Большую часть времени Тельцов в этот день отнимут семейные заботы, улаживание конфликтов с родственниками и решение бытовых проблем. На легкие успехи также рассчитывать не приходится, если хотите чего-то добиться – приложите для этого достаточно усилий. В этот день не стоит быть жадным. Сделайте подарок себе или близким.

Телец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Телец

Близнецы

Близнецов ждет скорее спокойный, нежели плодотворный день. Не беритесь за новые большие проекты, не надо экспериментировать, ограничьтесь рутинными задачами. Близнецам повезет в финансовом плане, даже крупнее, чем могли рассчитывать. Больше прислушивайтесь к себе, а не к тем, кто плохо разбирается в технических вопросах. Интуиция поможет и в любовных отношениях.

Близнецы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Близнецы

Рак

Деловые планы лучше осуществить до полудня, после будет сложнее прийти к единому мнению. Гороскоп советует Ракам уделить особое внимание здоровью – заняться спортом и пересмотреть питание. Это может стать полезной привычкой в будущем. Вечером лучше забыть о работе, провести время с семьей, прогуляться с детьми или увидеться с родителями. Однако не стоит раздражаться, даже если что-то пойдет не так.

Рак
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рак

Лев

Львам 13 августа принесет неудачу в том деле, на которое они надеялись. Если Лев поймет, ради чего пытается достичь успеха, то к нему будет проще прийти. Также звезды не советуют брать крупные займы, даже в самых сложных ситуациях. Конфликтным будет день и в отношениях, Львы весь день будут конфликтовать со второй половинкой, причины споров будут разными.

Лев
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Лев

Дева

Для Дев этот день должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент. Что касается рабочих моментов, то Гороскоп советует быть непреклонными, не позволять другим диктовать условия – сейчас вы в наиболее выигрышном положении. В семейных делах лучше сначала советоваться с близкими. Отношения с партнером наладятся при условии обоюдного стремления к гармонии.

Дева
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Дева

Весы

Весов ждет благоприятный день, который подойдет для решения многих вопросов. С делами удастся справиться благодаря помощи новых знакомых или людей, которые прежде вас не поддерживали. Изобретательность Весов поможет произвести на свет множество ярких и удивительных идей. Также знаку удастся понравиться человеку, который давно симпатичен.

Весы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Весы

Скорпион

Скорпионы чувствуют себя бодро и игриво, любые начинания будут казаться вам чрезвычайно увлекательными и интересными. 13 августа постарайтесь не отходить от привычного графика работы, это поможет сохранить полную стабильность. Дома у Скорпионов все хорошо – взаимопонимание, гармония и уют. Вечером смело идите развлекаться.

Скорпион
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Скорпион

Стрелец

У Стрельцов вероятен большой прогресс в деле, над которым долго трудились. Интуиция также не подведет – Стрельцы легко обойдут ловушки, расставленные недругами. День отлично подойдет для неформального общения и отдыха в кругу друзей. Несмотря на то, что в финансах у вас все четко распланировано, в этот день можно позволить себе непредвиденные траты.

Стрелец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Стрелец

Козерог

Козероги 13 августа пребудут в отличном настроении, светясь добротой и позитивной энергией. Женщины-козероги будут пользоваться небывалым спросом у мужчин. Не стоит относиться к этому как к интригам, возможно, это ваша любовь. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит интеллект, особенно, если он противоречит интуиции.

Лучше распланировать свой каждый шаг. С деньгами будьте осторожны, не станьте жертвой мошенников.

Козерог
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Козерог

Водолей

Водолеев 13 августа ждут неожиданные финансовые вливания в бюджет. Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий. Не стоит зацикливаться на идеях, которые придут вам в голову сегодня, они вряд ли будут иметь какой-то положительный результат.

Водолей
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Водолей

Рыбы

Благодаря затраченным усилиям Рыб на работе, может выпасть уникальный шанс. Начальство оценит ценного сотрудника, и решит, что именно вы достойны получения привлекательного бонуса. Возможно, Рыбы захотят поделиться своими проблемами с другими, однако не стоит слепо доверять приятелям. В противном случае вероятны необратимые изменения в личной жизни.

Рыбы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников

Теги:
Гороскоп

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться