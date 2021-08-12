В Швейцарии отменяют бесплатные тесты на коронавирус для невакцинированных

Исключение швейцарское правительство сделает для детей до 12 лет и для граждан, которые не могут привиться от коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 авг – Sputnik. Правительство Швейцарии выступило с предложением отменить с октября текущего года бесплатные тесты на коронавирус для тех, кто не сделал прививку против COVID-19, сообщает РИА Новости.

В соответствии с этим предложением, с 1 октября правительство не будет покрывать расходы на тестирование для людей без симптомов COVID, а также на тесты для самопроверки не прошедших вакцинацию от коронавируса или не переболевших этой инфекцией.

Швейцарское правительство планирует сделать исключение для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку.

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