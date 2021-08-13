Гороскоп на сегодня 14 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 1 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 1 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнов 14 августа ждет противоречивый день. Овны хотят добиться многого, однако не прикладывают для этого усилий, ждут поддержки от близких, когда самостоятельные действия куда эффективнее. Гороскоп советует знаку выкроить время, чтобы детально спланировать проекты на будущее, ведь очень скоро придет время для воплощения их в жизнь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Звезды советуют Тельцам принять участие в каком-нибудь конкурсе или акции – вас ждет удача. В работе знаку придется постараться, чтобы добиться успеха. В коллективе кто-то распускает о вас сплетни, будьте начеку. В эти дни возможны новые знакомства. Стоит также добавить в отношения остроты, освежить чувства. Неплохо было бы заняться бытовыми вопросами, к тому же их накопилось большое количество.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

У Близнецов преобладает влияние позитивных тенденций, вы сможете решить любые проблемы, однако это не значит, что любые трудности исключены. Постарайтесь всячески изменить свое финансовое положение в лучшую сторону. Но не стоит забывать о своем партнере, который тоже нуждается во внимании. Легкомысленное отношение в этом плане может привести к последствиям.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Это отличный день для осуществления любых замыслов Раков, требующих решительности. 14 августа ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Стоит найти в себе силы для решения домашних дел, которые уже накопились и ждали выходного дня. Нужна осторожность в финансовых делах – неосторожность недопустима.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

На Львов обрушится множество дел по работе, но не надо перезагружать себя. Устраивайте регулярные передышки, это поможет сохранить продуктивность. День для Львов будет интересным, если не откажет себе в шопинге и отдыхе. В личной жизни все настолько серьезно и напряжено, что Львы серьезно задумаются о разрыве отношений с партнером.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Начинания или идеи последнего времени принесут Девам быстрый и весомый результат. День также удачен для приобретений, покупок и капиталовложений. Гороскоп советует обращать внимание на свое шестое чувство, интуиция вас не подведет, особенно если дело касается денег. Сегодняшний день отлично подходит Девам для того, чтобы, наконец, выбросить что-то ненужное или, наоборот, то, от чего нужно избавиться, но жалко.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Первая половина дня Весов пройдет в состоянии рассеянности и лени, поэтому деловые встречи лучше отложить на послеобеденное время. Не следует отказываться от заманчивого делового предложения. В этот день стоит быть осторожными – возможны ссоры с близкими. Весам не стоит бояться принимать что-то новое в жизнь. Идеи, которые казались недостижимыми, станут реальностью.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Несмотря на то, что на календаре выходной, Скорпионам придется хорошенько поработать. С утра Скорпионов ждет успех в делах, но не стоит быть слишком самоуверенными, это может сыграть с вами злую шутку. Материальные проблемы будут слишком волновать, но не нужно воспринимать финансовые вопросы слишком близко к сердцу, их быстро удастся решить.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Звезды не рекомендуют Стрельцам начинать новые дела и проекты, неплохо было бы отдохнуть от суеты, расслабиться и восстановить силы. Если у Скорпионов что-то не получается, то не стоит расстраиваться, просто отложите это дело и займитесь чем-то другим. Вероятны и финансовые неудачи. Не идите на поводу у эмоций, прислушайтесь к разуму.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

В первой половине дня Козерогам трудно будет решить, чему посвятить день – плодотворной работе или себе любимым. А после обеда ждите прилив энергии. Козерогам стоит проявить терпение по отношению к коллегам и близким друзьям. Не стоит относиться наплевательски к советам, вскоре вы можете об этом пожалеть. Гороскоп рекомендует побольше участвовать в делах семьи, иначе ждите скандал.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Первая половина дня будет удачной и плодотворной. Водолеи будут активны, успеют многое и легко найдут общий язык с людьми, которые помогут в будущем. День хорош и для путешествий, вас будут ждать лишь положительные эмоции. Возможна встреча со старым другом, которому будете очень рады. Здоровье Водолеев также не подведет, но стоит быть внимательными к потребностям организма.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Звезды не рекомендуют Рыбам вступать в дискуссию с кем бы то ни было, ибо любой спор может окончиться куда более серьезными последствиями для вашего дела, чем можно было предположить. В целом день будет удачным, Рыбы ловко справятся с делами, которые казались сложными. Если Рыбы давно планировали поездку за город или за границу, то этот день самый подходящий.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников