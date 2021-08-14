Гороскоп на сегодня 15 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 15 августа, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кто будет решать проблемы и лечиться

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 15 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнов ждет сложный день – придется столкнуться с неожиданными сложностями. Возрастет и раздражительность и Овны будут легко попадаться на провокации. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Тельцов раздражает, что события развиваются немного медленнее, чем хотелось бы, но в целом вас ждет благоприятный день. Первая половина дня особенно подходит для деловых встреч и переговоров. А во второй половине дня могут возникнуть трудности. Можно побаловать себя, даже если финансовое положение оставляет желать лучшего, а вечером расслабиться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

У Близнецов благоприятное время для начинания новых проектов, особенно если вы заручились поддержкой умного и надежного партнера. Споров на работе и дома лучше избегать, конфликты будет решать нелегко. Стоит повременить с предложением романтического характера, как и с путешествием. Нужно выждать время, чтобы принимать такие важные решения.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Ракам рекомендуется быть осторожнее, отказаться от рискованных дел и проектов. Прежде чем браться за что-то новое, завершите старое. Ракам полезно хоть ненадолго уединиться, отдохнуть. Не надо поддаваться меланхолии, пригласите на ужин друзей или соседей и весело проведите время. Знакомства этого дня окажутся перспективными и полезными, поэтому не проморгайте возможности.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львов ждет удачный день, в первой половине дня даже могут получить подарки, сюрпризы. Можно будет восстановить старые связи, наладить отношения с теми, с кем вы были в соре. Планы даются вам нелегко, но упорство Львов вам в помощь. Возможно получение известия, которое повлечет за собой приятные перемены.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

15 августа – неоднозначный день для Дев. Многое дается труднее чем обычно, но безнадежной ситуацию назвать нельзя. Также стоит быть осторожными, так как вокруг Дев много недоброжелателей. Велика вероятность недоразумений, беспричинных сложностей в отношениях. Этот день отлично подходит для покупок, побалуйте себя новыми вещами или же освежите интерьер.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

День противоречий, неблагоприятный для активных действий и дел, требующих немедленного решения. Весам придется потратить время и силы на решение отложенных проблем в отношениях с окружающими, пересмотреть намеченные планы. Особенно бдительными будьте в финансовой сфере. Здесь возможны серьезные убытки, потери и даже кражи. В отношениях с избранником возьмите паузу, она окажется полезной.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионов порадует конец недели. Целеустремленность и творческий подход к делу принесут ощутимые результаты. В этот день Скорпионы полны сил, энергии, что поможет справиться с любыми неприятностями и недомоганием. Не стоит спешить делиться своими идеями, сдержанность поможет избежать многих проблем. Возможно, в этот день вы наладите отношения со старшими членами семьи.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Благоприятный день. Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Несмотря на это, постарайтесь разумно расходовать ваши силы и энергию, сейчас любая эмоциональная встряска может повлиять на самочувствие. Главное – сохранять спокойствие. Есть шанс познакомиться с противоположным полом.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

У Козерогов плодотворно проходят деловые переговоры, даже появиться шанс заручиться поддержкой влиятельных людей. Перед тем, как ввязаться в спор или соревнование, подумайте, нужно ли вам это. Общение с оппонентами не сулит Козерогам ничего хорошего. В этот день вас могут ожидать серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

День у Водолеев неоднозначный, однако влияние позитивных тенденций все же заметно. В этот день стоит заняться восстановлением сил и энергии, иначе впоследствии с трудностями не справиться. Неплохо было бы провести день за телевизором или чтением. Коммерческая деятельность или рискованные финансовые операции принесут убытки. А человек, который вас любит, во всем вас поддержит.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

День, благоприятный для заключения сделок, деловых встреч. Вероятно получение новых интересных предложений. Настроиться на деловой лад лучше с утра, работать придется много. Возможно этот день будет способствовать решению проблем, которые уже давно волнуют вашу семью. Отдых в кругу друзей или родственников принесет массу впечатлений, а вот деловую поездку лучше отменить.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников