Гороскоп на сегодня 16 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 16 августа, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кто будет решать проблемы и лечиться

Астрологический прогноз на понедельник, 16 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

День Овнов зависит от того, насколько они настроятся на серьезный, рабочий лад. Звезды также советуют попробовать себя в новом деле – оно может иметь успех. Возможны и незапланированные расходы, будет трудно удержаться от покупок, которые едва ли окажутся удачными. 16 августа для Овнов полезны физические упражнения, общение, активный отдых.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцы смогут восстановить отношения, не важно - дружеские или деловые, которые были прерваны из-за неудачного стечения обстоятельств. Тельцы в этот день будут любвеобильны, им наконец удастся покорить свой объект внимания. Сделки, контракты – все пройдет на высшем уровне, а финансовая ситуация зависит от вашего терпения и смекалки.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Для Близнецов понедельник будет нелегким - неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. На помощь близких и людей лучше не рассчитывать, полагайтесь только на себя. Лучше скорее отправиться в путешествие, как следует отдохнуть. Поездка обещает быть увлекательной.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

У Раков благоприятный день для работы и творческой деятельности. Можно наладить отношения с партнерами, восстановить важные для вас связи. Дома также все хорошо – в семье царят мир и взаимопонимание. А поездки на дальние расстояния лучше отложить. Вероятны денежные поступления, которые пригодятся для приятных покупок.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львы уязвимы – помните, гнев не лучший выход из ситуации. Попробуйте медитацию и дыхательную гимнастику. В целом день несет положительную энергетику, возможны знакомства с людьми, которые будут покровительствовать вам. Львам удастся реализовать задуманные планы, но это будет нелегко.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам расслабляться не стоит, возможны неприятные события. К вас могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением, однако соглашаться сразу не стоит, оцените ситуацию трезво. День обещает финансовую прибыль, хорош для покупок. Не исключена возможность выигрыша. Не исключено начало романтических отношений.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам лучше не рисковать, их ждет напряженный день, требующий осторожности. Не стоит иметь дело с сомнительными личностями, участвовать в авантюрах. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. Противопоказаны шумные мероприятия с распитием спиртных напитков. Возможны неприятные ситуации.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Скорпионов ждет благоприятный день, у вас будет возможность сделать много полезного для себя и близких. Удачно решатся и рабочие моменты. Скорпионам будет полезно пару часов побыть наедине со своими мыслями, так они раскроют секрет многих неудач. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцы почувствуют какой-то необъяснимый прилив энергии, стоит использовать его по максимуму. Некоторые Стрельцы найдут неожиданное применение своим талантам. Если у вас появится какой-то план, не откладывайте его, лучше действовать сразу. В личной жизни не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если вы проявите больше демократичности.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Гороскоп обещает Козерогу восхитительный день, в котором море презентов и приятных встреч. Интересно, что максимальный процент позитива получите во время работы. Не исключены финансовые потери, неудачные покупки. Звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Возросшее обаяние Водолеев позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Строить планы на будущее тоже лучше в этот день. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, профилактического и лечебного курса, строительства, ремонта.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

16 августа звезды советуют Рыбам не идти на поводу у обстоятельств, а действовать согласно намеченному плану. Если на сегодня у вас намечена работа, не отказывайтесь от нее даже в том случае, если другие варианты будут выглядеть очень соблазнительно. В семейной жизни конфликт случится из-за вашего недоверия партнеру.