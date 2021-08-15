Гороскоп на сегодня 16 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 16 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овен
День Овнов зависит от того, насколько они настроятся на серьезный, рабочий лад. Звезды также советуют попробовать себя в новом деле – оно может иметь успех. Возможны и незапланированные расходы, будет трудно удержаться от покупок, которые едва ли окажутся удачными. 16 августа для Овнов полезны физические упражнения, общение, активный отдых.
Телец
Тельцы смогут восстановить отношения, не важно - дружеские или деловые, которые были прерваны из-за неудачного стечения обстоятельств. Тельцы в этот день будут любвеобильны, им наконец удастся покорить свой объект внимания. Сделки, контракты – все пройдет на высшем уровне, а финансовая ситуация зависит от вашего терпения и смекалки.
Близнецы
Для Близнецов понедельник будет нелегким - неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. На помощь близких и людей лучше не рассчитывать, полагайтесь только на себя. Лучше скорее отправиться в путешествие, как следует отдохнуть. Поездка обещает быть увлекательной.
Рак
У Раков благоприятный день для работы и творческой деятельности. Можно наладить отношения с партнерами, восстановить важные для вас связи. Дома также все хорошо – в семье царят мир и взаимопонимание. А поездки на дальние расстояния лучше отложить. Вероятны денежные поступления, которые пригодятся для приятных покупок.
Лев
Львы уязвимы – помните, гнев не лучший выход из ситуации. Попробуйте медитацию и дыхательную гимнастику. В целом день несет положительную энергетику, возможны знакомства с людьми, которые будут покровительствовать вам. Львам удастся реализовать задуманные планы, но это будет нелегко.
Дева
Девам расслабляться не стоит, возможны неприятные события. К вас могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением, однако соглашаться сразу не стоит, оцените ситуацию трезво. День обещает финансовую прибыль, хорош для покупок. Не исключена возможность выигрыша. Не исключено начало романтических отношений.
Весы
Весам лучше не рисковать, их ждет напряженный день, требующий осторожности. Не стоит иметь дело с сомнительными личностями, участвовать в авантюрах. Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. Противопоказаны шумные мероприятия с распитием спиртных напитков. Возможны неприятные ситуации.
Скорпион
Скорпионов ждет благоприятный день, у вас будет возможность сделать много полезного для себя и близких. Удачно решатся и рабочие моменты. Скорпионам будет полезно пару часов побыть наедине со своими мыслями, так они раскроют секрет многих неудач. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого.
Стрелец
Стрельцы почувствуют какой-то необъяснимый прилив энергии, стоит использовать его по максимуму. Некоторые Стрельцы найдут неожиданное применение своим талантам. Если у вас появится какой-то план, не откладывайте его, лучше действовать сразу. В личной жизни не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если вы проявите больше демократичности.
Козерог
Гороскоп обещает Козерогу восхитительный день, в котором море презентов и приятных встреч. Интересно, что максимальный процент позитива получите во время работы. Не исключены финансовые потери, неудачные покупки. Звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям.
Водолей
Возросшее обаяние Водолеев позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Строить планы на будущее тоже лучше в этот день. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, профилактического и лечебного курса, строительства, ремонта.
Рыбы
16 августа звезды советуют Рыбам не идти на поводу у обстоятельств, а действовать согласно намеченному плану. Если на сегодня у вас намечена работа, не отказывайтесь от нее даже в том случае, если другие варианты будут выглядеть очень соблазнительно. В семейной жизни конфликт случится из-за вашего недоверия партнеру.