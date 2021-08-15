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Немецкий футболист Герд Мюллер

Скончался один из лучших бомбардиров мирового футбола Герд Мюллер

© AP Photo
Общество
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Sputnik Грузия
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Выступая за сборную ФРГ, Герд Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году и чемпионом Европы в 1972 году

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Скончался чемпион мира и Европы по футболу, один из лучших нападающих в истории немец Герд Мюллер, сообщается на сайте мюнхенской "Баварии".

Мюллер умер в воскресенье утром в возрасте 75 лет. В 2015 году "Бавария" объявила, что Мюллер страдает от болезни Альцгеймера.

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© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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"Известие о смерти Герда Мюллера глубоко тронуло всех нас. Он – одна из величайших легенд в истории "Баварии", его достижения не имеют себе равных по сей день и навсегда останутся частью великой истории "Баварии" и всего немецкого футбола. Как игрок и как личность Герд Мюллер, как никто другой, поддерживал "Баварию" и ее развитие до одного из лучших клубов мира. Герд навсегда останется в наших сердцах", – заявил генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан.

Немецкий футболист Герд Мюллер
© AP Photo
Немецкий футболист Герд Мюллер

На клубном уровне Мюллер выступал за "ТСВ 1861 Нердлинген", "Баварию" и американский "Форт-Лодердейд Страйкерс". Он является лучшим бомбардиром в истории бундеслиги с 365 голами и "Баварии" (566 мячей в 607 матчах). За сборную ФРГ он забил 68 голов в 62 встречах, становился лучшим бомбардиром мировых и европейских первенств. В 1970 году Мюллер стал обладателем "Золотого мяча".

В составе сборной ФРГ Мюллер выиграл чемпионат мира-1974 и чемпионат Европы-1972. Вместе с "Баварией" он трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов и четырежды в чемпионате Германии.

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