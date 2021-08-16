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Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Гороскоп на сегодня 17 августа 2021 по знакам зодиака

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Темы:
Астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака (384)
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Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 17 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овен
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Овен

Овны в этот день отлично справятся с поставленными задачами и добьются успеха. В целом, день сложится удачно, если вы избежите конфликтов с окружающими. Откладывать дела не стоит, чем раньше вы за них возьметесь, тем быстрее справитесь. Интуиция у Овнов также остра, вы почувствуете "своего" человека и быстро найдете с ним общий язык.

Телец

Телец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Телец

Благоприятный день ждет Тельцов. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. В этот день Тельцы будут центром всеобщего внимания – все из-за вашей доброжелательности, общительности и обаяния. День пройдет легко и непринужденно, а вечером лучше задуматься о серьезных вещах.

Близнецы

Близнецы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Близнецы

Близнецам лучше распланировать свою рабочую деятельность в соответствии состояния здоровья. От этого напрямую будет зависеть ваша работоспособность. Если будет возможность выбраться на природу, то это пойдет на пользу. Не стоит браться за новые дела именно в этот день, лучше немного подождать.

Рак

Рак
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рак

Раков ждет благоприятный день для творческой деятельности, обмена информацией и опытом работы. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близких людей. 17 августа у Раков может быть запланирован откровенный разговор "по душам", который окажется скорее тяжелым, чем беззаботным.

Лев

Лев
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Лев

Профессиональным успехам и достижениям Львов можно позавидовать. У Львов также намечается сделка, прибыль которой существенно увеличит ваши доходы. Не нужно забывать о балансе между работой и отдыхом. Иначе дисбаланс негативно скажется на вашем самочувствии. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами.

Дева

Дева
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Дева

Утро 17 августа для Дев будет плодотворным, они успеют сделать многое. Можно довести дела до конца, что были начаты раньше. Не исключены подарки, сюрпризы или хорошие новости. Вторую половину дня посвятите собственному здоровью и поддержанию хорошей рабочей формы.

Весы

Весы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Весы

Весов ждет беспокойный день, полный неожиданностей. Приходится откладывать дела, менять планы, в общем, суета и неразбериха. Сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Ваше отношение к близким будет отличаться неоправданной резкостью. Отношения с любимым человеком наладятся. Но следите за тем, чтобы не обидеть его неосторожным словом. Держите себя в руках, не допуская срывов.

Скорпион

Скорпион
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Скорпион

Этот день прекрасно подойдет для перемирия – если у вас есть неразрешенные конфликты с близкими, друзьями, вперед! В финансовом плане у Скорпионов также все хорошо, поэтому можно смело побаловать себя желанном вещью, покупкой. Вероятны плодотворные деловые переговоры, будет шанс заручиться поддержкой важных людей.

Стрелец

Стрелец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Стрелец

День у Стрельцов полон суеты и хлопот, при этом ваши действия оказываются неэффективными. Зато Стрельцам возможно удастся решить проблемы в личной жизни, которые волновали вас долгое время. Не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения. Творческим людям будут сопутствовать вдохновение и успех.

Козерог

Козерог
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Козерог

Не стоит спешить начинать новые дела, сначала убедитесь, что покончили со старыми. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Козерогам предстоит знакомство с влиятельным человеком, который поддержит во многих начинаниях.

Водолей

Водолей
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Водолей

Последние дни вы работаете просто на пределе возможностей, такого режима вы не выдержите. Постарайтесь взять отгул на денек, вы хотя бы сможете привести себя в чувство, а заодно, на свежую голову, вам удастся правильно выстроить концепцию воплощения в жизнь нового проекта.

Рыбы

Рыбы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рыбы

Пассивный день. Не стоит проявлять активность в делах, спешить с новыми инвестициями, суетиться. Проявите мудрость и выдержку, прислушайтесь к советам людей, умудренных жизненным оптом. Сегодня нельзя отказывать в выполнении просьб. Для достижения гармонии постарайтесь избежать эгоизма. В этот день нежелательно расставаться с любимым человеком.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака (384)
Теги:
Гороскоп, астрология, Астрологический прогноз

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