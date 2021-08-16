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Контент-директор бренда Ushatava Дачи Зухбая

Контент-директор бренда Ushatava Дачи Зухбая скончался от коронавируса

photo: dachidachi / Instagram
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210816/252597425/Kontent-direktor-brenda-Ushatava-Dachi-Zukhbaya-skonchalsya-ot-koronavirusa.html

Зухбая начал работать в Ushatava в 2016-м дизайнером мужской линии. Вскоре он возглавил отдел контента, сделав бренд по-настоящему узнаваемым

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Контент-директор российского бренда Ushatava Дачи Зухбая скончался на 34-м году жизни после инфицирования коронавирусом.

Информация о кончине Зухбая появилась на официальной странице бренда, где отмечается, что в семью Ushatava пришло невосполнимое горе.

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Публикация от USHATÁVA (@ushatava_live)

"Очень тяжело поверить в происходящее, потому что Дачи стал частью нашей семьи, и сложно представить USHATÁVA без него. Дачи всегда говорил о том, как хотел бы, чтобы после его смерти люди поплакали, а затем повеселились как следует в его честь. Но самое главное — всегда помнили о нем. Такой смешной. Как будто такого, как он, можно забыть. Дачи навсегда останется в наших сердцах и в душе компании USHATÁVA. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дачи", - говорится в сообщении.

Дачи Зухбая начал работать в Ushatava в 2016-м в качестве дизайнера мужской линии. Через некоторое время он возглавил отдел контента, сделав бренд по-настоящему узнаваемым.

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