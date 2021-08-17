Гороскоп на сегодня 18 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 18 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение, кому наладить личную жизнь, а кого предостерегает от грядущих неприятностей

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам удастся избежать серьезных потерь и даже добиться успеха, и все благодаря энергии, с который вы беретесь за все дела. Находчивость и способность быстро ориентироваться помогут в переговорах. Удачный день для крупных покупок и приобретений. Дома лучше не входить в конфликт с близкими, лучше уступите, будьте снисходительнее.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

У Тельцов благоприятный день для общения, особенно в неформальной обстановке. День также подходит для решения финансовых проблем, можно заключать сделки, договариваться о сотрудничестве. Ваши домашние стараются изо всех сил поддержать вас и делают это успешно, любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецам захочется чего-то нового в отношениях с партнером, поэтому стоит сделать любимому сюрприз или подарок, он отплатит той же монетой. День благоприятен для начала любого важного дела. Возможно, Близнецам удастся решить проблему, которая волновала их последнее время. Вечер можно провести в компании с друзьями.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Ракам придется сложнее, им предстоит бороться с влиянием негативных тенденций, которое скажется на настроении. Если вы желаете начать новое дело, то успеха сразу не ждите, стоит запастись терпением. Ракам нужно постараться, чтобы уделить время семейным делам, справиться с которыми поможет вторая половинка. Также стоит отдохнуть, обратить внимание на здоровье.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

День несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены по заслугам, ошибки же будут стоить дорого. В целом, это день, когда Львы должны быть просто наблюдателями, не делать поспешных выводов и тем более отчаянных действий.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

У Дев снижается жизненный потенциал, тем самым растет вероятность недомоганий. Зато стабилен эмоциональный фон, настроение будет хорошим в течение дня. Девам стоит быть внимательнее к знакам судьбы, которые им посылают. Для устранения неприятных моментов потребуется поддержка мудрого человека.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

18 августа Весам лучше остаться дома, и отдохнуть в покое. Если же отдохнуть не получится, сделайте, что давно обещали своим домочадцам. Рабочие встречи лучше провести в первой половине дня. Благоприятный день и для начала романтических отношений, признания в своих чувствах, откровенных разговорах о планах на будущее.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Скорпионов ждет критический день, нельзя строить долгосрочных планов, давать обещания. Лучше контролировать свои эмоции, следить за тем, чтобы никого не оскорбить. В общем, проявите мудрость и выдержку. Работа, дом, финансовое положение – все это оставляет желать лучшего. Самое тяжелое, что из этого состояния придется выходить в одиночку.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день для сотрудничества. Какие бы цели вы ни ставили, найдутся люди, готовые вам помочь. Несмотря на это, стоит помнить об осторожности: вы отчетливо видите свою цель, но это не значит, что к ней надо идти семимильными шагами. День хорош и для того, чтобы вспомнить о себе – выделить время для отдыха, здоровья, подкорректировать внешность.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Этот день обещает быть для вас удачным и ознаменует возрастание вашего творческого потенциала. Кроме того, вам предстоит проявить все свои организаторские способности. Придется приспосабливаться к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Успеха вы сможете добиться только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Во второй половине дня вы можете получить известие, к которому совсем не готовы.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Рыбы, поверьте в себя и в свой успех, тогда вы добьетесь многого. Главное – самостоятельно выполнять то, что задумали. Сегодня вы можете завязать перспективные и долгосрочные знакомства и добиться долгосрочных заказов. Звезды советуют окончательно определиться в выборе партнера. В этом вопросе целиком положитесь на свою интуицию.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников