Когда Россия и ЕС признают ковид-паспорта друг друга

Россия ведет с Еврокомиссией, но все решения по ограничениям для лиц, привитых не сертифицированной в ЕС вакциной, находятся в компетенции стран Европы, заявил министр

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Москва и Брюссель ведут переговоры по взаимному признанию ковид-сертификатов, стороны обговаривают технические вопросы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на встрече с представителями ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

"Сейчас, как мы знаем, идет разговор предметный, профессиональный, по линии нашего минздрава и института Гамалея, при нашей поддержке внешнеполитической, по взаимному признанию так называемых ковидных сертификатов", - сказал министр.

Как сказал Лавров, Европейский союз продемонстрировал политическую волю, "решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, технологическую совместимость процедур и ряд других".

"Мы готовы и будем продолжать прагматичный, профессиональный диалог, очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, прекратятся и мы достигнем договоренности, которая отвечает интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза", - сказал Лавров.

При этом, глава МИД РФ отметил, что диалог Россия ведет с Европейской комиссией, но все решения по ограничениям и послаблениям для лиц, привитых не сертифицированной в Европе вакциной, находятся в исключительной компетенции стран ЕС.

Ранее Брюссель предложил Минздраву России обсудить вопрос о взаимном признании цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил месяц назад посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.