Гороскоп на сегодня 19 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 19 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 19 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овны, запаситесь терпением, в этот день его понадобится немало. Сохранив хладнокровие, вы сможете справиться с ситуацией, которая появится у вас на пути. Овнам захочется ярких ощущений, но не стоит совершать радикальные поступки, лучше отдохните немного. Возможны трудности в семейных отношениях или разногласия с партнерами. Постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от обид.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Вспышки гнева, которым вы будете подвержены в этот день, могут осложнить ваши отношения с близкими. Поэтому Тельцам придется много балансировать между окружающими их людьми. Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Близнецы в этот день заскучают, но помочь окружающие вам не смогут. Придется положиться и проявить свою фантазию. Возрастают творческие способности, интуиция, жизненный потенциал. На лад пойдут и супружеские отношения. Можно строить планы и обсуждать их с близкими.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

19 августа Ракам важно держать состояние своего здоровья под контролем, это позволит оптимально расходовать свои силы на решение проблем. День как нельзя лучше подходит для поездок и деловых встреч. Любые документы будут подписаны, любые вопросы улажены. Во вторую половину дня постарайтесь отвлечься, занявшись любимым делом.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Для Львов в этот день благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. В первой половине дня возможны душевное равновесие, гармоничные отношения с партнером, тихие домашние радости. Однако во второй половине дня плохое известие или общение с недоброжелателем может изменить ситуацию.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Девам не стоит спешить принимать серьезных решений, лучше подробно составить планы на будущее. Добиться успеха вы сможете на встрече с работодателями, вы договоритесь обо всем, что вас интересует. Домашние хлопоты также дадут о себе знать, но это не повод для беспокойства. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать без спешки, обдуманно, взвешивая последствия своих поступков.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

У Весов прекрасный день для реализации самых смелых замыслов. Можно браться за новые дела, не опасаясь провала. Во второй половине дня можно строить планы и размышлять о будущем. Принимайте заслуженную похвалу спокойно, без эйфории, сохраняйте душевное спокойствие. А вот от серьезных трат гороскоп советует воздержаться.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Утро может принести неприятности и трудности, но не стоит расстраиваться - ситуация скоро изменится к лучшему. Не нужно отказываться от своих планов и целей, продолжайте действовать, настойчивость принесет свои плоды. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание. Возможно, близким понадобится ваш совет, не оставляйте их без внимания.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Стрельцам лучше вспомнить о самокритике, однако не стоит сильно углубляться, вполне достаточно признать ошибку и сделать из нее выводы. Возможны проблемы с дальним окружением: соседями, дальними родственниками. Но беспокоится не стоит, все благополучно разрешится. Вечером вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Рутинная работа для Козерогов окажется не скучной, напротив, вы будете получать удовольствие от самых мелких вещей действий. В течение дня у вас в целом будет приподнятое настроение. Гороскоп советует 19 августа навестить своих пожилых родственников или хотя бы поинтересоваться их самочувствием. Благоприятный день и для общения, новых знакомств, путешествий или приема гостей.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

У Водолеев также день сложится удачно, есть шанс достичь давно поставленных целей. Возможно, Водолеи получать информацию, которая в дальнейшем поможет им избежать совершения ошибок. Не исключено, что во время рабочего дня вы можете почувствовать легкое недомогание, возможно, это сигнал к небольшому перерыву.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Не исключено, что сегодня вам посчастливится решить личные проблемы. Но только единицам из Рыб удастся осуществить те мечты, которые не покидали их на протяжении всей жизни. К раздражительности со стороны близких людей нужно отнестись с пониманием, поскольку она продиктована не внутренним состоянием, а влиянием Луны, а значит, скоро пройдет.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых материалов