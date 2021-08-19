Гороскоп на сегодня 20 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 20 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу, найти спутника жизни, а кого ждет сложный день, полный проблем

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Благоприятный день, чтобы положить конец давним конфликтам и спорам, наладить отношения с людьми. Вероятно, сегодня у вас неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Овнам также стоит прислушиваться к советам старших, чтобы получить ценный опыт. В течение дня также возможно деловое и перспективное соглашение.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день в целом пройдет для Тельцов. Проявите инициативу, окажите помощь другу, который в ней нуждается. Интересно, что в этот день знакомство, которому Тельцы могут не придать должного значения, может стать любовью всей жизни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

У Близнецов будет несколько противоречивый день. Испортить настроение будут пытаться все – то какие-то мелочи выходят из строя, то знакомые пытаются вывести на конфликт. Заключенные сделки окажутся выгодными. А во второй половине дня ждите приятные знакомства и неожиданные встречи. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не стоит перенапрягаться, искать приключений.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

День благоприятен для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Вероятны и поездки, которые в целом будут бесполезными, но принесут вам удовольствие. Прогуляться на свежем воздухе будет полезно, так Раки почувствуют прилив сил и энергии. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды. Звезды рекомендуют защищать свои интересы и не позволять себе попадать под чье-то влияние

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Во второй половине дня вас ожидает некоторый упадок сил. Звезды сулят успех в творческих исканиях, новых знакомствах. Вполне вероятно, что ваши увлечения или хобби откроют новые источники заработка.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Девам рекомендуется отвлечься, хорошо и весело провести день, так как для работы это не самый благоприятный день. Могут возникнуть финансовые трудности, из-за которых придется отложить покупки. Во второй половине дня не исключены радостные новости, связанные с близкими вам людьми. Влюбленные тоже получат "подарки судьбы", но принимать серьезные решения тоже придется.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Сегодня Весы будут в центре внимания родных людей, для которых вы стали гордостью. Гороскоп предсказывает Весам удачный день, когда можно расслабиться и ни о чем серьезном не думать. Во второй половине дня возможны мелкие стычки, но не стоит вестись на поводу – проявите терпение и выдержку. Прислушайтесь к советам старых знакомых, они окажутся полезными.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Благоприятный день, несущий спокойствие, обретение новых источников заработка, самоуглубление. Возможны и положительные перемены в финансовом плане, но будьте осторожны – есть риск, что накопившиеся долги и расходы поглотят всю прибыль. Скорпионы получат известие о старого друга, которое повлияет на многое. К выполнению домашней работы привлеките семью, так вы сделаете гораздо больше.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Не исключено, что 20 августа в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей или родственников. Будет шанс урегулировать конфликты, положить конец давним ссорам. Во второй половине дня дел будет много, понадобятся силы, чтобы довести начатое до конца. День не подходит для расходов, бессмысленная трата денег приведет в финансовой проблеме.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Для Козерогов благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии. День подходит для планирования отпуска, покупки вещей, которые пригодятся при отдыхе. Обязательно верните долги, если они у вас есть. Энергетика этого дня располагает к обогащению, если вовремя закрыть "дыры" в бюджете.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Водолеи будут огорчаться из-за мелочей, принимать близко к сердцу незначительные события, однако, в целом, день пройдет неплохо. Некоторые Водолеи получат заманчивые предложения, касающиеся работы. У многих Водолеев значительно улучшаются супружеские отношения. Возможные проблемы благополучно разрешатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Если Рыбы слегка напрягут память, то смогут быстро реализовать задуманное. У вас огромный багаж знаний, поэтому двигайтесь вперед. Стабильность в материальном и общественном положении не должна вызывать никаких сомнений. Однако, вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая эту стабильность. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников