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Пожилая женщина, страдающая деменцией

Можно ли предотвратить развитие деменции? Ответ врача

Pixabay / geralt
Общество
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Sputnik Грузия
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Какие меры можно и нужно принять в среднем возрасте для предотвращения развития болезни? Предлагаем комментарий специалиста

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Следить за слухом, артериальным давлением и улучшать качество сна - такая профилактика может помочь в предотвращении деменции, рассказала в беседе "АиФ" профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

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photo : Pixabay / Engin_Akyurt
У кого риск смерти от COVID-19 больше в шесть раз

По мнению врача, влияние на развитие деменции оказывает комплекс факторов — экологических, сосудистых и генетических, однако около половины факторов риска остаются неизвестными.

Боголепова отметила, что изменение главных факторов риска может предотвратить 40% случаев развития данного заболевания, при этом данные риски несколько различаются в зависимости от возраста человека.

В среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск деменции в два раза, отметила врач.

Кроме этого, стоит улучшать качество сна. Так, с нарушениями сна связаны примерно 15% случаев болезни Альцгеймера, так как во время достаточного сна у человека из организма выводится патологические белки, а при бессоннице они, наоборот, накапливаются.

Спящая девушка
photo : Pixabay / Claudio_Scott
Спящая девушка

Также следует заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Профессор предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.

Для профилактики заболевания также важно не допускать гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови. — Прим. ред.) и контролировать гипертонию, с которой связано пять процентов случаев болезни. При этом максимально важно снижать артериальное давление именно в среднем возрасте.

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