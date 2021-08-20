Гороскоп на сегодня 21 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 21 августа, рассказывает кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 21 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам тяжело взять себя в руки, подчиняться чужим приказам вы тоже не хотите. Не удастся избежать конфликтов, поэтому старайтесь мыслить здраво, не спешить с выводами. Самочувствие будет не очень бодрым, поэтому не требуйте от своего организма чрезмерной активности. В финансовой сфере небольшой пробел, поэтому какое-то решение придется принимать самому и стремительно.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Повышение жизненного потенциала только положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности, на отношениях с друзьями. А пока посвятите этот день укреплению здоровья и удовольствиям эмоционального плана.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Не исключено, что Близнеца день принесет сюрпризы и подарки судьбы. Благоприятный день в сфере бизнеса, коммерческих операций. В целом, у Близнецов плодотворный день, поэтому отступать не стоит. Хорошо складываются поездки, особенно романтические. Общение с любимым человеком поднимет вам настроение. Найдите способ порадовать вторую половинку.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

У Раков возможны профессиональные конфликты, старайтесь проявить свою учтивость, вежливость. Не стоит вкладывать деньги в сомнительные идеи, даже если таковыми они не кажутся. Из хорошего – возможно, в этот день Раков порадует человек, который давно вызывает у них симпатию. Время в одиночестве лучше не проводить, свяжитесь с друзьями и проведите время активно.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Львы становятся особенно впечатлительными и чувствительными, держите себя в руках. На работе и дома восстановится стабильность. Стоит задуматься о том, чтобы избавиться от вредных привычек и уделить время и внимание здоровью. Влюбленные люди должны провести этот выходной вдвоем. Если будут приглашать в компании, откажитесь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Жизненный уровень, сексуальность, личное обаяние Дев имеют тенденцию к повышению. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса. Успеха в работе можно достичь, но придется приложить для этого усилия. Возможно, в этот день Девы допустят ошибки, но не стоит пугаться, исправить их удастся быстро. Максимально отдавайтесь в близких отношениях, не таите свои чувства от партнера.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

У Весов день неплохой, но легких и головокружительных побед не обещает. Возможно появление новых идей, которые облегчат рутинную работу Весов, но не спешите воплощать их, прежде хорошо подумайте. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

У Скорпионов подходящий день для возобновления любых отношений – это удастся сделать легко и непринужденно. Обсуждать планы на будущее не стоит, если только они не связаны с вашей работой. Лето заканчивается, поэтому больше времени посвятите отдыху на природе. Можно выехать на речку, поплавать и повеселиться с друзьями.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

Сегодня кто-то захочет помочь Стрельцам и сам заявит об этом, не отказывайтесь от помощи. Возможно, этот день чем-то запомнится Стрельцам, потому что звезды предполагают какие-то сюрпризы. Финансовая ситуация сложится неудачно, если ждете прибыли или перевода. Сохраняйте спокойствие, не возмущайтесь.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

Козероги добьются прогресса в делах, если откажутся от привычных методов в пользу экспериментальных. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое или общественное положение, однако из-за упрямства или излишней настойчивости вероятны конфликты. Вероятны встречи со старыми знакомыми, неожиданные приглашения, признания, которые застанут Козерогов врасплох.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована вся неделя. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов. Помогите близким, только не слишком-то углубляйтесь в чужие дела и проблемы. Стоит выехать куда-то с семьей, отвлечься, ведь назревает конфликт и его надо решить.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Рыбы достигнуть успеха в деле благодаря умению находить общий язык с любыми людьми.

Не исключено начало плодотворного сотрудничества. Помните, что люди, ставшие на вашу сторону, в последствии могут стать вашими друзьями. Возможно, чувства вскружат Рыбам голову, они могут влюбиться с первого взгляда, но лучше не совершать необдуманных поступков.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Материал подготовлен на основе открытых источников