Торговая комиссия США подала в суд на Facebook

По мнению американской комиссии, Facebook монетизирует монополию соцсети за счет продажи рекламы, основанной на "слежке за пользователями"

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Торговая комиссия США подала антимонопольный иск против компании Facebook, обвиняя ее в монополизации рынка рекламы в социальных сетях и устранении конкурентов, передает Sputnik Беларусь.

По мнению ведомства, доминирующая позиция Facebook приносит компании "ошеломительные доходы".

"Только за прошлый год ее выручка превысила 85 миллиардов долларов, доход превысил 29 миллиардов долларов", – говорится в иске, поданном в окружной суд Вашингтона.

По мнению комиссии, Facebook монетизирует монополию соцсети за счет продажи рекламы, основанной на "слежке за пользователями".

Авторы искового заявления уверены, что в течение последних десяти лет компания Марка Цукерберга "скупает" фирмы, которые являются ее потенциальными конкурентами. Тем самым Facebook создает рынок, на котором является единственным игроком.

Комиссия просит суд признать социальную сеть виновной в нарушении антимонопольных законов и обязать ее отказаться от таких действий в будущем.