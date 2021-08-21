Гороскоп на сегодня 22 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 22 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

День для Овнов несет двойственный характер: с одной стороны, хорошо потрудившись, вы получите достойную награду за хлопоты, а с другой – снижается жизненный потенциал, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами. На покровительство судьбы тоже рассчитывать не стоит. Финансовое положение стабильно. Не отказывайтесь от предложенных коммерческих поездок, они принесут доход.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцам стоит сохранять деловую активность в течение дня, если вы позволите событиям идти своим чередом, то они свернут не туда, ситуацию нужно контролировать. Гороскоп также советует знаку уделить особое внимание своему внешнему виду – это поможет преуспеть в личных и даже деловых делах. День отлично подходит и для знакомств, особенно романтических.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Спонтанные решения – сегодняшний ключ к успеху Близнецов, поэтому не бойтесь рисковать. Близнецы еще раз убедятся, что нет ничего важнее семьи, поэтому хорошо бы провести день вместе. День можно посвятить и культурным мероприятиям, немного отвлечь себя от неприятностей на работе. Однако "слишком " образ жизни может пагубно отразиться на финансах, будьте внимательны.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

День разрешения противоречий. Возможно, вы сможете победить в себе страх и сомнение. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Старайтесь окружать себя только надежными людьми. Попробуйте расслабиться вечером и ни о чем не думать, вернитесь к своим проблемам позже.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львы, будьте готовы к критическим замечаниям, сегодня возможно вы услышите о себе нечто неприятное. Близкие также настроены не благосклонно и снисходительно, поэтому с рук вам ничего не сойдет. На работе, при сложностях, обращайтесь за помощью к коллегам, они желают вам добра. Работать в коллективе будет для вас полезнее, чем в одиночку.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Девам будет немного нелегко, ведь люди ждут от вас большего, чем вы сегодня может им дать. В делах вам удастся преуспеть благодаря умению вовремя сосредоточиться и оставить в стороне второстепенные вопросы. Можно рассчитывать на поддержку старых союзников, которые помогут вам в случае необходимости. Возможен маленький сюрприз для Дев, который тронет их до глубины души.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам стоит уделить особое внимание своим любовным отношениям, велика вероятность конфликтов или даже разрывов. Однако, помните, что любой конфликт можно сгладить беседой, лаской и любовью. Деловую активность следует умерить, опасайтесь давать обещания, резко высказывать свое несогласие, сорить деньгами.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Напряженный день Скорпионов может привести к разочарованию в деле, которым они так долго занимались, и в людях, которые дороги. Рабочий процесс вас настолько увлечет, что вы забудете про усталость. Поэтому вечером стоит уделить время себе и своему здоровью, отдохнуть как следует. На поддержку семьи Скорпионы могут рассчитывать, именно близкие помогут преодолеть вам жизненные препятствия.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Тяжелый, опасный день. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Для Стрельцов 22 августа будет отличный момент заняться планированием своего будущего, можно записать и визуализировать все свои цели и желания.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Козерогам не стоит рассчитывать на легкие успехи, чтобы вы ни задумали, воплотить будет сложно. Гороскоп советует Козерогам быть осмотрительнее и не общаться с теми, кому вы не доверяете. Особо высокой работоспособностью вы похвастаться не сможете, ваша энергия исчерпана. Следует сначала восстановить силы, а потом приступить к плодотворной работе.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Если у Водолеев будет возможность участвовать в каком-либо конкурсе, не отказывайтесь, потому что сегодня вы бесспорные победители, удача на вашей стороне. Будьте внимательны, недоброжелатели наблюдают за вами и только ждут, когда вы совершите ошибку. Период благоприятен для налаживания отношений со второй половинкой, не упустите этой возможности.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

День, наполненный мечтаниями и полетами в облаках у Рыб. Стоит уделить немного времени своим желаниям. День благоприятен и для работы. Рыбы настроены решительно и не боятся экспериментировать. Доходы также могут возрасти, вы проявляете завидную изобретательность, когда дело касается финансов, принимая верные решения.

Материал подготовлен на основе открытых источников