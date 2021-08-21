Гороскоп на сегодня 22 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 22 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем.
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овен
День для Овнов несет двойственный характер: с одной стороны, хорошо потрудившись, вы получите достойную награду за хлопоты, а с другой – снижается жизненный потенциал, поэтому вероятны сложности в отношениях с партнерами. На покровительство судьбы тоже рассчитывать не стоит. Финансовое положение стабильно. Не отказывайтесь от предложенных коммерческих поездок, они принесут доход.
Телец
Тельцам стоит сохранять деловую активность в течение дня, если вы позволите событиям идти своим чередом, то они свернут не туда, ситуацию нужно контролировать. Гороскоп также советует знаку уделить особое внимание своему внешнему виду – это поможет преуспеть в личных и даже деловых делах. День отлично подходит и для знакомств, особенно романтических.
Близнецы
Спонтанные решения – сегодняшний ключ к успеху Близнецов, поэтому не бойтесь рисковать. Близнецы еще раз убедятся, что нет ничего важнее семьи, поэтому хорошо бы провести день вместе. День можно посвятить и культурным мероприятиям, немного отвлечь себя от неприятностей на работе. Однако "слишком " образ жизни может пагубно отразиться на финансах, будьте внимательны.
Рак
День разрешения противоречий. Возможно, вы сможете победить в себе страх и сомнение. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Старайтесь окружать себя только надежными людьми. Попробуйте расслабиться вечером и ни о чем не думать, вернитесь к своим проблемам позже.
Лев
Львы, будьте готовы к критическим замечаниям, сегодня возможно вы услышите о себе нечто неприятное. Близкие также настроены не благосклонно и снисходительно, поэтому с рук вам ничего не сойдет. На работе, при сложностях, обращайтесь за помощью к коллегам, они желают вам добра. Работать в коллективе будет для вас полезнее, чем в одиночку.
Дева
Девам будет немного нелегко, ведь люди ждут от вас большего, чем вы сегодня может им дать. В делах вам удастся преуспеть благодаря умению вовремя сосредоточиться и оставить в стороне второстепенные вопросы. Можно рассчитывать на поддержку старых союзников, которые помогут вам в случае необходимости. Возможен маленький сюрприз для Дев, который тронет их до глубины души.
Весы
Весам стоит уделить особое внимание своим любовным отношениям, велика вероятность конфликтов или даже разрывов. Однако, помните, что любой конфликт можно сгладить беседой, лаской и любовью. Деловую активность следует умерить, опасайтесь давать обещания, резко высказывать свое несогласие, сорить деньгами.
Скорпион
Напряженный день Скорпионов может привести к разочарованию в деле, которым они так долго занимались, и в людях, которые дороги. Рабочий процесс вас настолько увлечет, что вы забудете про усталость. Поэтому вечером стоит уделить время себе и своему здоровью, отдохнуть как следует. На поддержку семьи Скорпионы могут рассчитывать, именно близкие помогут преодолеть вам жизненные препятствия.
Стрелец
Тяжелый, опасный день. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Для Стрельцов 22 августа будет отличный момент заняться планированием своего будущего, можно записать и визуализировать все свои цели и желания.
Козерог
Козерогам не стоит рассчитывать на легкие успехи, чтобы вы ни задумали, воплотить будет сложно. Гороскоп советует Козерогам быть осмотрительнее и не общаться с теми, кому вы не доверяете. Особо высокой работоспособностью вы похвастаться не сможете, ваша энергия исчерпана. Следует сначала восстановить силы, а потом приступить к плодотворной работе.
Водолей
Если у Водолеев будет возможность участвовать в каком-либо конкурсе, не отказывайтесь, потому что сегодня вы бесспорные победители, удача на вашей стороне. Будьте внимательны, недоброжелатели наблюдают за вами и только ждут, когда вы совершите ошибку. Период благоприятен для налаживания отношений со второй половинкой, не упустите этой возможности.
Рыбы
День, наполненный мечтаниями и полетами в облаках у Рыб. Стоит уделить немного времени своим желаниям. День благоприятен и для работы. Рыбы настроены решительно и не боятся экспериментировать. Доходы также могут возрасти, вы проявляете завидную изобретательность, когда дело касается финансов, принимая верные решения.
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