Гороскоп на сегодня 23 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 23 августа, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Этот день складывается для Овнов хорошо, можно начинать новые дела, не опасаясь неудачи. Стоит прислушиваться к своей интуиции, она вас не обманет. Будет возможность познакомиться с людьми, которые поделятся своим опытом и полезной информацией. А вот семейным делам придется уделить особое время, возможно, вы столкнетесь с рядом сложных проблем.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Если Тельцы хотят чего-то добиться, придется проявить настойчивость, без этого качества успеха не ждите. Старайтесь доводить до конца начатые дела. Было бы неплохо уделить время семье, в последнее время вы это редко делаете, проведите время вместе, подумайте о совместных планах на выходные. Возможны серьезные траты для дома.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам стоит быть начеку, ведь первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, проблемами в отношениях с окружающими. Этот день в целом несет трудности. Однако ваш оптимизм и уверенность справятся со всем. Можно будет договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, которое принесет прибыль. Во второй половине дня Гороскоп обещает новые знакомства или романтические увлечения.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Ракам не мешает освежить в своей памяти события, на которые раньше он не обращал внимания. Сегодня они окажутся судьбоносными, повлияют на многие сферы. Жизненный потенциал снижен, поэтому поберегите себя. В личной жизни тоже не обойдется без беспокойств. Если вы придете к мысли, что отношения изжили себя, не стоит их удерживать.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Львам стоит пытаться делать все в одиночку, коллективная работа принесет намного больше пользы. В течение дня возможны конфликты, поэтому проявите вежливость и сдержанность, чтобы их избежать. Наступил хороший момент для крупных покупок, инвестиций, решения вопросов, касающихся недвижимости. Если возникнут проблемы со здоровьем, решайте их, не тяните.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

В этот день Девам грозят недоразумения на службе, поэтому будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Лучше действовать самостоятельно и рассчитывать только на себя, обращаться к кому-то за советами тоже нежелательно. От вашей выдержки будет зависеть многое. Желательно уделить время близким, даже если это непросто.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Весам нужно меньше рассуждать, а больше делать. Творческая тема будет бежать быстрее, чем все остальные. Монотонный труд – не ваш конек, вам будет скучно. Подходящий день для Весов для возобновления старого общения. Весы, вы полны сомнений относительно своего будущего, поэтому не стоит пока никаких резких движений.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Чем меньше Скорпионы будут требовать от жизни, тем щедрее она наградит вас. В этот день Скорпионы будут раздражены, недовольны всем вокруг, вероятно нервное напряжение и бессонница. Поэтому лучше посвятите день себе и своим друзьям, не пытайтесь сделать сто дел одновременно.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов ждет неожиданное известие, которое застанет их врасплох: сначала они испугаются, удивятся, а потом получат интересные мысли. Скорее всего, события этого дня станут важной и отправной точкой для чего-то нового в вашей жизни. Будьте внимательны, рассеянность может помешать в решении финансовых проблем. Планируемая поездка удастся, если ею займетесь вы.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Возможно, вы почувствуете сильное напряжение в связи с преодолением сложных препятствий на работе и дома. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. Не проводите сложных финансовых операций, не одалживайте денег. Ищите поддержку у старых друзей.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Водолеям пора бы задуматься об избавлении от вредных привычек. Это поможет прийти в гармонию со своим организмом. В этот день Водолеи не захотят решать семейные проблемы, но будьте осторожны, домочадцы могут подумать, что проблема в них. Благоприятный день для дружеских и романтических встреч.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп предсказывает Рыбам массу неприятных ситуаций, которые повлияют на психическое состояние. Если вдруг у Рыб появится капелька свободного времени, то не делите его ни с кем, насладитесь тишиной. Только, не замыкайтесь в себе, это наихудшее решение. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.