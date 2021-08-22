Гороскоп на сегодня 23 августа 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 23 августа, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овен
Этот день складывается для Овнов хорошо, можно начинать новые дела, не опасаясь неудачи. Стоит прислушиваться к своей интуиции, она вас не обманет. Будет возможность познакомиться с людьми, которые поделятся своим опытом и полезной информацией. А вот семейным делам придется уделить особое время, возможно, вы столкнетесь с рядом сложных проблем.
Телец
Если Тельцы хотят чего-то добиться, придется проявить настойчивость, без этого качества успеха не ждите. Старайтесь доводить до конца начатые дела. Было бы неплохо уделить время семье, в последнее время вы это редко делаете, проведите время вместе, подумайте о совместных планах на выходные. Возможны серьезные траты для дома.
Близнецы
Близнецам стоит быть начеку, ведь первая половина дня чревата опасностями для здоровья, травмами, проблемами в отношениях с окружающими. Этот день в целом несет трудности. Однако ваш оптимизм и уверенность справятся со всем. Можно будет договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, которое принесет прибыль. Во второй половине дня Гороскоп обещает новые знакомства или романтические увлечения.
Рак
Ракам не мешает освежить в своей памяти события, на которые раньше он не обращал внимания. Сегодня они окажутся судьбоносными, повлияют на многие сферы. Жизненный потенциал снижен, поэтому поберегите себя. В личной жизни тоже не обойдется без беспокойств. Если вы придете к мысли, что отношения изжили себя, не стоит их удерживать.
Лев
Львам стоит пытаться делать все в одиночку, коллективная работа принесет намного больше пользы. В течение дня возможны конфликты, поэтому проявите вежливость и сдержанность, чтобы их избежать. Наступил хороший момент для крупных покупок, инвестиций, решения вопросов, касающихся недвижимости. Если возникнут проблемы со здоровьем, решайте их, не тяните.
Дева
В этот день Девам грозят недоразумения на службе, поэтому будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Лучше действовать самостоятельно и рассчитывать только на себя, обращаться к кому-то за советами тоже нежелательно. От вашей выдержки будет зависеть многое. Желательно уделить время близким, даже если это непросто.
Весы
Весам нужно меньше рассуждать, а больше делать. Творческая тема будет бежать быстрее, чем все остальные. Монотонный труд – не ваш конек, вам будет скучно. Подходящий день для Весов для возобновления старого общения. Весы, вы полны сомнений относительно своего будущего, поэтому не стоит пока никаких резких движений.
Скорпион
Чем меньше Скорпионы будут требовать от жизни, тем щедрее она наградит вас. В этот день Скорпионы будут раздражены, недовольны всем вокруг, вероятно нервное напряжение и бессонница. Поэтому лучше посвятите день себе и своим друзьям, не пытайтесь сделать сто дел одновременно.
Стрелец
Стрельцов ждет неожиданное известие, которое застанет их врасплох: сначала они испугаются, удивятся, а потом получат интересные мысли. Скорее всего, события этого дня станут важной и отправной точкой для чего-то нового в вашей жизни. Будьте внимательны, рассеянность может помешать в решении финансовых проблем. Планируемая поездка удастся, если ею займетесь вы.
Козерог
Возможно, вы почувствуете сильное напряжение в связи с преодолением сложных препятствий на работе и дома. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться. Не проводите сложных финансовых операций, не одалживайте денег. Ищите поддержку у старых друзей.
Водолей
Водолеям пора бы задуматься об избавлении от вредных привычек. Это поможет прийти в гармонию со своим организмом. В этот день Водолеи не захотят решать семейные проблемы, но будьте осторожны, домочадцы могут подумать, что проблема в них. Благоприятный день для дружеских и романтических встреч.
Рыбы
Гороскоп предсказывает Рыбам массу неприятных ситуаций, которые повлияют на психическое состояние. Если вдруг у Рыб появится капелька свободного времени, то не делите его ни с кем, насладитесь тишиной. Только, не замыкайтесь в себе, это наихудшее решение. Поездки, встречи и новые дела, связанные с расширением поля деятельности, принесут положительные результаты.