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Самым заразным по коронавирусу оказался финал Евро-2020 - отчет медиков

© AFP / Vincenzo Pinto
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (2007)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210822/252647106/Samym-zaraznym-po-koronavirusu-okazalsya-final-Evro-2020---otchet-medikov.html

По подсчетам специалистов, 2295 заболевших присутствовали на финальном матче и могли заражать других.

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Около 2295 зараженных коронавирусом присутствовали на матче финала чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Лондоне 11 июля, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование службы общественного здравоохранения Великобритании.

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© AP Photo / Jonathan Gibbons
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Всего медики связывают с Евро-2020 около девяти тысяч случаев заболевания. В день полуфинала, 7 июля, к врачам в целом обратились 2092 заболевших, а в период финала, 11 июля, их было 3404.

Как отмечается, количество зараженных после восьми игр в рамках чемпионата составило 85% от всех случаев, связанных с 49 днями различных спортивных, музыкальных и других мероприятий на открытом воздухе, вошедших в исследование. Причем основная масса пришлась на полуфинал и финал.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (2007)

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