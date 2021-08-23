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Пандемия коронавируса COVID 19 - люди в масках в Ухане Китай

Случай бубонной чумы выявили в Китае - грозит ли миру новая эпидемия

© AP Photo / Ng Han Guan
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210823/252647253/Sluchay-bubonnoy-chumy-vyyavili-v-Kitae---grozit-li-miru-novaya-epidemiya.html

Сразу после выявления у пациентки чумы власти ввели в действие особый режим, предусмотренный в таких случаях

ТБИЛИСИ, 23 авг - Sputnik. Власти Нинся-Хуэйского автономного района Китая подтвердили факт заражения местной жительницы бубонной чумой. В регионе введен повышенный уровень эпидемической опасности, сообщает ресурс Global times.

Известно, что заболевшая — 55-летняя гражданка Китая, постоянно проживающая в автономном районе Внутренняя Монголия и работающая на одном из пастбищ.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Бубонная чума дошла до Монголии? Ответ врачей

Главный врач инфекционного отделения больницы при Столичном медицинском университете Пекина Ли Тун отметил, что риск передачи бубонной чумы от человека к человеку на ранних стадиях заболевания довольно слабый.

"Бубонная чума относительно плохо передается от человека к человеку, и обычно она не передается воздушно-капельным путем", - сказал Ли Тун китайской газете Health Times.

При этом эксперт отметил, что как только у пациентов с бубонной чумой разовьется легочная форма чумы, заражение воздушно-капельным путем станет возможным, и риск передачи от человека к человеку вырастет.

Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.

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