Гороскоп на сегодня 24 августа 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день станет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на вторник, 24 августа, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Находчивость и трезвая оценка событий Овнов поможет им с неожиданными известиями, приключениями и нестандартными ситуациями. Исключите участие в интригах, это может подпортить вашу репутацию. Зато это благоприятное время для вступления в отношения, брак и других положительных изменений в жизни. Переговоры перенесите на другой день, а вот домашними хлопотами займитесь.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы. Тельцам может показаться, что они столкнулись с реальной проблемой, но посмотрите на нее с другой стороны и тогда вы поймете, насколько она несерьезна. У вас будет возможность, чтобы достичь прогресса в деле, которое для вас важно.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

У Близнецов день неспокойный, но и не слишком утомительный. Грядут позитивные тенденции, и вы это чувствуете. Проанализируйте еще раз начинания, в которые вы готовы ввязаться, стоит быть внимательными, возможно, вас ждут неприятности. Будет возможность найти союзников, в том числе и очень влиятельных.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Вас по-прежнему будут преследовать разные проблемы с окружающими. Все проблемы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. У вас есть шанс сделать много полезного не только для себя, но и для дорогих вам людей. Забот у Раков много, но постарайтесь не переутомлять себя, уделите время отдыху.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

День складывается неплохо, особенно для тех, кто планирует поездки с друзьями и родственниками, живущими в других городах. Наступил подходящий период и для крупных покупок и инвестиций, вопросов, касающихся недвижимости. Эмоциональный фон стабилен, поэтому можно решить личные и семейные проблемы.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

У Дев благоприятный день для творческих профессий. Старайтесь сохранять душевное равновесие, спокойствие и не идти на конфликты. Звезды не рекомендуют действовать напролом, особенно если новые замыслы не обещают принести быстрого результата. Начался благоприятный период для поиска работы, подходящего спутника жизни или улучшения супружеских отношений.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

В профессиональной сфере возможно потеря концентрации, вы можете совершить серию случайных ошибок, которые в будущем окажутся заметными. В этот день лучше заниматься рутинными делами, а не пытаться задавать вопросы своему спутнику по жизни без причины, не имея веских оснований, излишняя "заинтересованность" может привести к конфликту.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

У Скорпионов неспокойный день – вы остро реагируете на мелкие происшествия, многое принимаете слишком близко к сердцу. Чтобы избавиться от мрачных мыслей, лучше займитесь любимым хобби. День принесет неожиданные встречи, не исключено, что на вашем пути появится человек, с которым вы давно расстались. Восстановить отношения возможно, однако вероятнее всего проблемы появятся вновь.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов ждет день, обещающий прогресс во многих важных делах. Вы правильно расставляете приоритеты, отделяя важное от незначительного. Стрельцам в этот день можно браться за бизнес-проекты, начинать новые дела. Прекрасная возможность, чтобы сменить обстановку, сходить на мероприятие, чтобы отвлечь себя.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Вы много работали в последнее время, и в этот день ваши заслуги будут признаны, что вызовет желание действовать, инициировать что-то новое. Но загруженная программа будет иметь негативные последствия для семейной жизни. Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Не исключены измена или разочарование.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Если у Водолеев есть дела, связанные с работой, например собеседование, значит, оно пройдет как по маслу. Первая половина дня требует особой внимательности, особенно если дело касается сложных расчетов. Пользуйтесь проверенными методами, чаще советуйтесь с опытными людьми. Вторую половину дня посвятите активным прогулкам, важным встречам.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

День опасен состоянием напряжения и переутомления. Деловая поездка не принесет удовлетворения и пользы. Не исключено появление на вашем пути множества мелких неприятностей, которые могут довести вас до отчаяния. Вспомните о себе сегодня, о вашем здоровье, если вас беспокоят какие-то симптомы, лучше обратится к специалисту.

Материал подготовлен на основе открытых источников