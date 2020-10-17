"Ротор" – "Тамбов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Волгоградский "Ротор" продолжает прозябать на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Коллектив Александра Хацкевича единственный, не побеждавший в нынешнем розыгрыше РПЛ. У волжан всего три набранных очка.

Понятно, что "Ротор" стал заложником коронавируса. Из-за эпидемии волгоградскому клубу было засчитано два технических поражения – от "Ростова" и "Краснодара". После того, как клуб сумел вернуться к прежней жизни, волжане уступили "Рубину" (1:3), но заработали важное очко в матче с "Уфой" (0:0). Думаю, что пауза, которая была в чемпионате из-за матчей национальных сборных, пошла "Ротору" только на пользу.

photo: courtesy of FC "Spartak" Футбол. РПЛ. Матч "Ротор" - "Спартак"

"Тамбов" опережает "Ротор" на пять очков, но качество игры "волков" далеко не идеальное. Скажем прямо – оно вполне соответствует уровню клуба. В пяти последних матчах чемпионата подопечные Сергея Первушина один раз победили, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Есть в команде и кадровые потери. "Тамбов" покинули два нападающих – Панченко и Обухов (футболисты перешли в более статусные клубы). Замену форвардам пока не подыскали.

© photo: Sputnik / Yulia Chestnova Футбол. РПЛ. Матч "Тамбов" - "Краснодар"

Мне кажется, что сейчас для "Ротора" самое подходящее время для того, чтобы начать набирать очки. В команде практически все здоровы, время на восстановление сил было, соперник тоже не блещет, и у него есть определенные проблемы. Лучшего шанса для первой победы просто сложно представить. При этом не думаю, что "Ротор" сумеет победить с разницей в два мяча. К такому развитию событий клуб еще не готов. Поэтому мой вариант – победа в один мяч или ничья.

Ставка: победа "Ротора" в один мяч или ничья за 1,75.