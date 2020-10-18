ЦСКА – "Динамо" Москва: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Столичное дерби между ЦСКА и "Динамо" станет украшением XI тура чемпионата России по футболу. Во всяком случае, это самая яркая афиша отчетного игрового дня. Матч должен получиться интересным еще и по той причине, что клубы разделяют всего два очка – "армейцы" с 19 баллами на третьей позиции, а "динамовцы" с 17 – на шестой.

На следующей неделе ЦСКА предстоит старт в Лиге Европы УЕФА. Российский клуб сыграет на выезде с австрийским "Вольфсбергером". Соперника сложно отнести к европейским грандам, но проблема в том, что у московского клуба серьезные кадровые проблемы. Шкурин, Ахметов, Щенников, Набабкин – травмированы. Выход на поле в матче с "Динамо" Фернандеса и Сигурдссона тоже под вопросом. Так что Гончаренко для старта в Европе нужно поберечь тех, кто еще в строю.

При этом ЦСКА умудряется показывать отличные результаты в РПЛ. "Армейцы" выиграли четыре из пяти последних матчей, уступив только "Локомотиву" (0:1) в московском дерби.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev Футбол. Лига чемпионов. Тренировка ПФК ЦСКА

В стане "динамовцев" произошли глобальные изменения. После вылета из квалификации Лиги Европы от тбилисского "Локомотива" (1:2) и поражения в национальном чемпионате от "Химок" (0:1) с поста главного тренера "бело-голубых" был уволен Кирилл Новиков. Теперь бразды правления переданы немецкому специалисту Сандро Шварцу.

Как правило, в первом матче после назначения нового главного тренера команда показывает достаточно качественный футбол. Думаю, что в предстоящей игре мы увидим хорошую игру в исполнении гостей.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko Футбол. РПЛ. "Динамо" - "Сочи"

Букмекеры считают, что ЦСКА – явный фаворит матча. На победу "армейцев" предлагают коэффициент 2,08 (против 3,85 у "Динамо"). Но я не стану прогнозировать исход противостояния (держим в уме матч ЦСКА в ЛЕ). А вот учитывая кадровые проблемы хозяев, думаю, "бело-голубые" сумеют отличиться. Вряд ли "динамовцы" забьют много, но на один или два гола они вполне могут рассчитывать.

Ставка: "Динамо" забьет один или два гола за 1,74.