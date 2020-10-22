"Лестер" – "Заря": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Очень любопытное противостояние нас с вами ожидает в группе "G" – английский "Лестер" на своем поле примет украинскую "Зарю". Их соперниками по квартету являются греческий АЕК и португальская "Брага". В принципе, достаточно равный состав, ну разве что "Лестер" является небольшим фаворитом.

Если бы не странная игра британцев в национальном чемпионате, то "лисы" были бы безусловными фаворитами группы. Но в двух последних турах АПЛ подопечные Брендана Роджерса сыграли из рук вон плохо, потерпев два сухих поражения. Сначала "Лестеру" досталось от "Вест Хэма" (3:0), а следом и от "Астон Виллы" (1:0). Правда, в обоих матчах не принимал участия Джейми Варди. Но и без ветерана в составе "лис" есть кому забивать – Перезу, Ихеаначо, Слимани. Однако не получается.

Думаю, что "Лестер" очень серьезно отнесется к выступлению в Лиге Европы УЕФА. В этом турнире "лисы" еще никогда не участвовали. Да и вообще, клуб не такой частый гость в еврокубках.

© REUTERS / JON SUPER Игроки футбольного клуба "Лестер Сити"

Что касается "Зари" из Луганска, то украинский клуб едет в Англию в качестве ярко выраженного "андердога". В пяти стартовых турах национального чемпионата "черно-белые" одержали всего одну победу при двух ничьих и двух поражениях. Правда, справедливости ради стоит сказать, что эти ничьи были с сильнейшими клубами страны – "Шахтером" (2:2) и "Динамо" Киев (1:1). Так может чудо произойдет и на туманном Альбионе?

На победу хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1,35, а успех "Зари" котируется запредельными 12. Лично мне кажется, что конкретно в этом матче у гостей нет никаких шансов на победу – уж слишком долго "Лестер" испытывает терпение своих болельщиков. К тому же, во встрече, скорее всего, примет участие Варди. Так что "лис" должно прорвать на голы. Предположу, что "Лестер" сумеет забить минимум два гола.

Ставка: "Лестер" забьет минимум два гола за 1,48.