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Футбол. РФПЛ. Матч Урал - Анжи

"Урал" – "Тамбов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (950)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201024/249798158/Ural--Tambov-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Урал" и "Тамбов"

Матч между "Уралом" из Екатеринбурга и "Тамбова" откроет программу второго игрового дня XII тура российской премьер-лиги. Встреча обещает получиться достаточно нервной и напряженной, так как клубы соседствуют внизу турнирной таблицы и каждое очко для них на вес золота.

Особенно это относится к "Уралу", который не может набрать баллы уже в трех играх подряд. Более того, в этих трех матчах "шмели" не сумели забить ни одного гола. В первую очередь, это связанно с тем, что в лазарете был лидер команды Эрик Бикфалви и образовавшийся вакуум в линии атаки просто некем было заполнить.

Да, нападающий вышел в старте на матч против "Арсенала" (0:1), но видимо его функциональная готовность все еще была далека от оптимальной. Зато Бикфалви отметился хет-триком в матче на Кубок России, в котором "Урал" обыграл московский "Велес" 3:1.

Футбол. РФПЛ. Матч Урал - Рубин
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Футбол. РФПЛ. Матч "Урал" - "Рубин"

Что касается "Тамбова", то в двух последних играх РПЛ "волки" набрали четыре очка. Сначала подопечные Сергея Первушина сыграли вничью с "Арсеналом" (1:1), а в прошлом туре обыграли аутсайдера чемпионата "Ротор" (2:0).

Если говорить о статистике личных встреч, то "Урал" и "Тамбов" пересекались четыре раза. Трижды побеждали "шмели", а один раз "волки". При этом во всех играх прошли букмекерские ставки "обе забьют" и "верх".

Футбол. РПЛ. Матч Тамбов - Краснодар
© photo: Sputnik / Yulia Chestnova
Футбол. РПЛ. Матч "Тамбов" - "Краснодар"

"Уралу" пора набирать очки. По составу клуб никак не должен бороться за выживание, но если не начать хотя бы забивать, то первый круг РПЛ можно закончить и в зоне вылета. Правда ставить на чистую победу хозяев я не рискну. Пока в действиях футболистов слишком много брака. Да и "Тамбов" умеет неплохо обороняться. Так что если "шмели" и победят, то максимум с разницей в один мяч, но и возможность ничьи не стоит исключать.

Ставка: победа "Урала" в один мяч или ничья за 1,81.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (950)
Теги:
прогноз на футбольный матч, спорт, футбол


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