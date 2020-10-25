"Ростов" – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Встреча "Ростова" и "Химок" в рамках XII тура чемпионата России по футболу – это противостояние команд, решающих диаметрально противоположные задачи. "Желто-синие" борются за место в еврокубках, а "красно-черные" - за сохранение прописки в премьер-лиге.

В последнее время "Ростов" выглядит очень солидно. За восемь матчей подопечные Валерия Карпина проиграли только один матч, уступив в позапрошлом туре на выезде "Сочи" (2:4). В остальных семи поединках "Ростов" одержал пять побед и дважды сыграл вничью. И если на выезде южане позволяют себе определенные вольности в обороне (девять пропущенных мячей в шести играх), то на домашней арене "Ростов" пропустил меньше всех в чемпионате – всего два гола в пяти играх.

© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА -"Ростов"

Что касается "Химок", то команда значительно улучшилась с приходом на пост главного тренера Игоря Черевченко. Под его руководством команда обыграла "Динамо" (1:0) и уступила "Локомотиву" (1:2) и "Спартаку" (2:3). Но даже в проигранных встречах "Химки" дали настоящий бой более сильным соперникам, чего раньше не прослеживалось.

"Красно-черные" все еще находятся внизу турнирной таблицы, но из зоны вылета они переместились в зону стыковых матчей, что уже можно назвать прогрессом. И если Черевченко продолжит свою политику и свой футбол, то у клуба есть неплохие шансы остаться в РПЛ и на следующий сезон.

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

Я фактически не сомневаюсь в том, что "Ростов" дома победит. На данном отрезке времени "Химки" не конкуренты команде Карпина. Но я не думаю, что у хозяев получится добыть положительный для себя результат с наскока. Первая половина встречи уйдет на разведку, а уже после перерыва "Ростов" сделает результат.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2,07.