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Футбол. РПЛ. Матч Краснодар - Ростов

"Ростов" – "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

© photo: Sputnik / Vitali Timkiv
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (951)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_sport/20201025/249798433/Rostov--Khimki-prognoz-na-match-chempionata-Rossii-po-futbolu.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Ростов" и "Химки"

Встреча "Ростова" и "Химок" в рамках XII тура чемпионата России по футболу – это противостояние команд, решающих диаметрально противоположные задачи. "Желто-синие" борются за место в еврокубках, а "красно-черные" - за сохранение прописки в премьер-лиге.

В последнее время "Ростов" выглядит очень солидно. За восемь матчей подопечные Валерия Карпина проиграли только один матч, уступив в позапрошлом туре на выезде "Сочи" (2:4). В остальных семи поединках "Ростов" одержал пять побед и дважды сыграл вничью. И если на выезде южане позволяют себе определенные вольности в обороне (девять пропущенных мячей в шести играх), то на домашней арене "Ростов" пропустил меньше всех в чемпионате – всего два гола в пяти играх.

Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА -Ростов
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА -"Ростов"

Что касается "Химок", то команда значительно улучшилась с приходом на пост главного тренера Игоря Черевченко. Под его руководством команда обыграла "Динамо" (1:0) и уступила "Локомотиву" (1:2) и "Спартаку" (2:3). Но даже в проигранных встречах "Химки" дали настоящий бой более сильным соперникам, чего раньше не прослеживалось.

"Красно-черные" все еще находятся внизу турнирной таблицы, но из зоны вылета они переместились в зону стыковых матчей, что уже можно назвать прогрессом. И если Черевченко продолжит свою политику и свой футбол, то у клуба есть неплохие шансы остаться в РПЛ и на следующий сезон.

Футбол. РПЛ. Матч Химки — Ротор
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" — "Ротор"

Я фактически не сомневаюсь в том, что "Ростов" дома победит. На данном отрезке времени "Химки" не конкуренты команде Карпина. Но я не думаю, что у хозяев получится добыть положительный для себя результат с наскока. Первая половина встречи уйдет на разведку, а уже после перерыва "Ростов" сделает результат.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2,07.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (951)
Теги:
прогноз на футбольный матч, спорт, футбол


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